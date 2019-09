vor 54 Min.

Bewaffnete Männer überfallen Familie in Asylunterkunft

Nach einem Raubüberfall in einer Asylunterkunft in Erdolding ermittelt jetzt die Kriminalpolizei Landshut.

Drei bewaffnete Männer überfallen mehrere Bewohner in einer Asylunterkunft und rauben Bargeld. Die Kriminalpolizei Landshut bittet nun um Zeugenhinweise.

Ein Ehepaar und ein Kleinkind sind in einer Asylunterkunft in Ergolding im Kreis Landshut Opfer eines bewaffneten Raubüberfalls geworden. Wie die Polizei berichtet, drang eine Gruppe von drei jungen Männern in der Nacht auf Montag gegen 4.30 Uhr in die Unterkunft Am Feldbach ein. Sie verschafften sich gewaltsam Zutritt über die Eingangstüre. Anschließend betraten die Männer nach Angaben der Polizei mindestens drei Zimmer, bedrohten die Bewohner mit Küchenmessern und raubten dort jeweils Bargeld in kleineren Beträgen. Die Polizei geht von einer insgesamt niedrigen dreistelligen Summe aus.

Keine Anhaltspunkte auf einen ausländerfeindlichen Hintergrund

Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung, an der unter anderem auch ein Polizeihubschrauber beteiligt war, konnten die Männer unerkannt zu Fuß in ein naheliegendes Maisfeld entkommen. Die Kripo Landshut hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung unter der Telefonnummer 0871/9252-0.

Weder das Ehepaar mit Kleinkind noch die übrigen Bewohner wurden bei dem Überfall äußerlich verletzt. Sie wurden jedoch vorsorglich von einem Rettungsdienst betreut. Die Einzelheiten des Tathergangs hat die Polizei noch nicht abschließend geklärt, derzeit laufen noch entsprechende Vernehmungen. Nach aktuellem Stand gibt es keine Anhaltspunkte, dass der Überfall einen ausländerfeindlichen Hintergrund hatte.



Die drei unmaskierten Männer werden alle auf circa 1,75 Meter bis 1,80 Meter geschätzt, schlanke Figur, bekleidet mit schwarzen Kapuzenpullis, sie hatten einen Bart, sprachen Englisch mit Akzent. Nach Angaben der Opfer könnten die Männer arabischer Herkunft sein. (AZ)

