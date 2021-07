Corona verändert den Unterricht: Zu Besuch in der Schule der Zukunft

Plus Das Schuljahr war ein Schock für das System. Zum Glück gab es Lehrkräfte, die Neues erprobten: Schule im Freien, selbstdenkende Arbeitsblätter, Schüler als Lehrer. Eine Erkundung.

Das Schulfach Virologie gibt es in Deutschland nicht – und überraschenderweise hat es auch vor dem Ende des zweiten Corona-Schuljahres noch niemand ernsthaft gefordert. Trotzdem wissen schon die Jüngsten nach eineinhalb Jahren Pandemie eine ganze Menge über Viren. Zum Beispiel, dass die Ansteckungsgefahr drinnen im Klassenzimmer um ein Vielfaches höher ist als draußen im Freien.