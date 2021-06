Bildung

vor 32 Min.

So soll das neue Naturkundemuseum "Biotopia" in München aussehen

Plus In Schloss Nymphenburg in München wird das innovative Naturkundemuseum „Biotopia“ gebaut. Was die Besucher dort erwartet und wie auch Augsburg profitiert.

Von Lara Schmidler

Seit mehr als 30 Jahren präsentiert das Museum „Mensch und Natur“ Bayerns naturwissenschaftliche Sammlungen im Schloss Nymphenburg in München. Jetzt soll das bekannte Ausstellungshaus zum neuen Naturkundemuseum „Biotopia“ erweitert werden, das in der Fläche auf 13.000 Quadratmetern verdreifacht wird.

Themen folgen