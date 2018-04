18.04.2020

Blitzmarathon 2018: Alle Messstellen in Oberbayern Bayern

Mit einem 24-stündigen bundesweiten Blitzmarathon will die Polizei die Verkehrsteilnehmer für vorschriftsmäßige Fahrweise sensibilisieren.

Wo wird beim Blitzmarathon 2018 in München, Ingolstadt oder Rosenheim geblitzt? Hier finden Sie eine Übersicht mit allen Blitzern und Messstellen in Oberbayern.

Autofahrer in Bayern sollten ab Mittwochmorgen den Fuß vom Gas nehmen: An 2000 möglichen Stellen wird allein im Freistaat geblitzt. Rund 1900 Polizisten sind im Einsatz. Der Blitzmarathon 2018 beginnt am Mittwoch um 6 Uhr und endet 24 Stunden später.

Blitzermarathon 2018: Messstellen in München, Ingolstadt oder Rosenheim

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) forderte alle Verkehrsteilnehmer zu mehr Verantwortungsbewusstsein auf. Rasen sei kein Kavaliersdelikt. Raserei sei die Ursache Nummer Eins bei den Verkehrsunfällen. Der Verkehr müsse für alle sicherer gemacht werden. Dabei gehe es nicht darum, Autofahrer abzukassieren, sondern sie für die Einhaltung von Geschwindigkeitsvorgaben zu sensibilisieren. Daher habe das Innenministerium die geplanten Messstellen auf seiner Webseite veröffentlicht.

Blitzer in Oberbayern: Hier wird beim Blitzermarathon 2018 kontrolliert

In unserer Tabelle finden Sie eine Auflistung mit allen möglichen Messstellen in München, Ingolstadt, Rosenheim und anderen Städten und Gemeinden in Oberbayern. Die Daten wurden vom Bayerischen Innenministerium vorab veröffentlicht und beinhalten oft nur eine ungefähre Standortangabe.

Über die Suchfunktion rechts oben in der Tabelle können Sie nach Orten oder Straßennamen suchen. Unter den nachfolgenden Links finden Sie zudem die Tabellen für die übrigen Regierungsbezirke (Oberpfalz , Mittelfranken , Oberfranken , Unterfranken , Schwaben , Niederbayern ).

