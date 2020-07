vor 48 Min.

Bundesländer im Vergleich: Wie unterschiedlich sind die deutschen Corona-Regeln?

Plus In ganz Deutschland bestimmen die Corona-Beschränkungen immer noch den Alltag vieler. Doch wie sieht es eigentlich in den einzelnen Bundesländern aus?

Von Sophie Janjanin

Wer darf sich treffen, wer darf wo Urlaub machen, wie sieht es in die Schulen und Kindertagesstätten aus, wer darf gemeinsam feiern und wer darf Pflegedürftige besuchen? Weil sich die Corona-Maßnahmen ständig ändern, lässt sich schon mal der Überblick verlieren. Hier eine Zusammenfassung, was in welchem Bundesland gerade geht und was nicht.

Treffen dürfen sich:

in Bayern : im öffentlichen Raum Verwandte, zwei Hausstände oder insgesamt zehn Personen, im privaten Raum gibt es keine Beschränkung

: im öffentlichen Raum Verwandte, zwei Hausstände oder insgesamt zehn Personen, im privaten Raum gibt es keine Beschränkung in Baden-Württemberg : 20 Menschen sowohl drinnen als auch draußen

: 20 Menschen sowohl drinnen als auch draußen in Berlin : keine Kontaktbeschränkungen mehr

: keine mehr in Brandenburg : keine Kontaktbeschränkungen mehr

: keine mehr in Bremen : Familien und Angehörige von zwei Haushalten oder maximal zehn Personen im öffentlichen Raum

: Familien und Angehörige von zwei Haushalten oder maximal zehn Personen im öffentlichen Raum in Hamburg : bis zu zehn Menschen zweier Haushalte

: bis zu zehn Menschen zweier Haushalte in Hessen : Personen zweier Haushalte oder zehn Personen im öffentlichen Raum

: Personen zweier Haushalte oder zehn Personen im öffentlichen Raum in Mecklenburg-Vorpommern : bis zum 10. Juli Personen zweier Haushalte oder zehn Personen im öffentlichen Raum

: bis zum 10. Juli Personen zweier Haushalte oder zehn Personen im öffentlichen Raum in Niedersachsen : Personen zweier Haushalte, Angehörige oder bis zu zehn Personen im öffentlichen Raum

: Personen zweier Haushalte, Angehörige oder bis zu zehn Personen im öffentlichen Raum in Nordrhein-Westfalen : Personen zweier Haushalte, Angehörige oder bis zu zehn Personen im öffentlichen Raum, im Kreis Gütersloh nur Verwandte oder zwei Personen

: Personen zweier Haushalte, Angehörige oder bis zu zehn Personen im öffentlichen Raum, im Kreis nur Verwandte oder zwei Personen in Rheinland-Pfalz : Personen zweier Haushalte, Angehörige oder bis zu zehn Personen im öffentlichen Raum

: Personen zweier Haushalte, Angehörige oder bis zu zehn Personen im öffentlichen Raum im Saarland : bis zu zehn Personen

: bis zu zehn Personen in Sachsen-Anhalt : aktuell bis zu zehn Personen, ab dem 2. Juli gilt aber nur noch eine Kontaktempfehlung statt eines Kontaktverbots

: aktuell bis zu zehn Personen, ab dem 2. Juli gilt aber nur noch eine Kontaktempfehlung statt eines Kontaktverbots in Sachsen : Menschen zweier Haushalte oder bis zu zehn Personen

: Menschen zweier Haushalte oder bis zu zehn Personen in Schleswig-Holstein : in der Öffentlichkeit bis zu zehn Menschen, im privaten Raum bis zu 50 Personen

: in der Öffentlichkeit bis zu zehn Menschen, im privaten Raum bis zu 50 Personen in Thüringen : keine Kontaktbeschränkungen mehr

Wer darf wo Urlaub machen?

in Bayern : Hotels haben geöffnet, Touristen dürfen Urlaub machen. Ausgenommen sind Reisende aus "Corona-Hotspots", in denen mehr als 50 Menschen pro 100.000 Einwohnern infiziert sind

: Hotels haben geöffnet, Touristen dürfen Urlaub machen. Ausgenommen sind Reisende aus "Corona-Hotspots", in denen mehr als 50 Menschen pro 100.000 Einwohnern infiziert sind in Baden-Württemberg : Hier gilt dasselbe wie in Bayern

: Hier gilt dasselbe wie in in Berlin : Touristen dürfen Urlaub machen

: Touristen dürfen Urlaub machen in Brandenburg : Auch hier gilt eine Beschränkung nur für Reisende aus "Corona-Hotspots"

: Auch hier gilt eine Beschränkung nur für Reisende aus "Corona-Hotspots" in Bremen : Touristen dürfen Urlaub machen

: Touristen dürfen Urlaub machen in Hamburg : Hier gibt es keine Einschränkungen für Urlauber, bis auf die Abstands- und Hygieneregeln

: Hier gibt es keine Einschränkungen für Urlauber, bis auf die Abstands- und Hygieneregeln in Hessen : Reisende aus "Corona-Hotspots" dürfen nicht in Hotels und Herbergen übernachten

: Reisende aus "Corona-Hotspots" dürfen nicht in Hotels und Herbergen übernachten in Mecklenburg-Vorpommern : Nur Menschen aus Deutschland dürfen Urlaub machen

: Nur Menschen aus dürfen Urlaub machen in Niedersachsen : Ausgenommen von einem Urlaub hier sind Menschen aus den Kreisen Gütersloh und Warendorf

: Ausgenommen von einem Urlaub hier sind Menschen aus den Kreisen und in Nordrhein-Westfalen : Urlauber müssen lediglich die Abstands- und Hygieneregeln beachten.

: Urlauber müssen lediglich die Abstands- und Hygieneregeln beachten. in Rheinland-Pfalz : Hier gibt es keine Einschränkungen für Urlauber, bis auf die Abstands- und Hygieneregeln

: Hier gibt es keine Einschränkungen für Urlauber, bis auf die Abstands- und Hygieneregeln im Saarland : Hotels dürfen wieder ein Buffet anbieten, es gelten jedoch Beschränkungen für Reisende aus "Corona-Hotspots"

: Hotels dürfen wieder ein Buffet anbieten, es gelten jedoch Beschränkungen für Reisende aus "Corona-Hotspots" in Sachsen-Anhalt : Auch hier wurden Beschränkungen für Reisende aus "Corona-Hotspots" eingeführt

: Auch hier wurden Beschränkungen für Reisende aus "Corona-Hotspots" eingeführt in Sachsen : Touristen müssen sich nur an die Abstands- und Hygieneregeln halten

: Touristen müssen sich nur an die Abstands- und Hygieneregeln halten in Schleswig-Holstein : Hier gelten Einschränkungen für Menschen, die aus Risikogebieten kommen

: Hier gelten Einschränkungen für Menschen, die aus Risikogebieten kommen in Thüringen : Urlaub ist hier für Touristen möglich

So sieht es in Schulen und Kitas aus:

in Bayern : Seit Mitte Juni sind alle Schüler wieder tageweise im Unterricht. Für Schüler der ersten bis sechsten Klassen soll es außerdem ein Betreuungsangebot in den Sommerferien geben. Die Kitas öffnen am 1. Juli.

: Seit Mitte Juni sind alle Schüler wieder tageweise im Unterricht. Für Schüler der ersten bis sechsten Klassen soll es außerdem ein Betreuungsangebot in den Sommerferien geben. Die Kitas öffnen am 1. Juli. in Baden-Württemberg : Schulen und Kitas sind geöffnet.

: Schulen und Kitas sind geöffnet. in Berlin : Schulen und Kitas sind geöffnet. Die Gruppengröße beträgt maximal acht Personen. Für Kinder und Jugendliche der ersten, zweiten, siebten, achten und neunten Klassen soll es eine Sommerschule geben.

: Schulen und Kitas sind geöffnet. Die Gruppengröße beträgt maximal acht Personen. Für Kinder und Jugendliche der ersten, zweiten, siebten, achten und neunten Klassen soll es eine Sommerschule geben. in Brandenburg : Kitas sind seit 15. Juni, Schulen ab 10. August wieder im Regelbetrieb .

: Kitas sind seit 15. Juni, Schulen ab 10. August wieder im . in Bremen : Schulen und Kitas werden schrittweise wieder geöffnet.

: Schulen und Kitas werden schrittweise wieder geöffnet. in Hamburg : Kinder und Jugendliche gehen hier in eingeschränkter Form in Kita und Schule

: Kinder und Jugendliche gehen hier in eingeschränkter Form in Kita und Schule in Hessen : In Schulen liegt die maximale Gruppengröße bei 15 Kindern oder Jugendlichen.

: In Schulen liegt die maximale Gruppengröße bei 15 Kindern oder Jugendlichen. in Mecklenburg-Vorpommern : In Kitas soll der Regelbetrieb ab dem 1. August, in Schulen ab dem neuen Schuljahr wieder aufgenommen werden.

: In Kitas soll der ab dem 1. August, in Schulen ab dem neuen Schuljahr wieder aufgenommen werden. in Niedersachsen : Kitas sind wieder geöffnet, nehmen aber keine neuen Kinder auf. Schulen dürfen sogar wieder kleine Veranstaltungen abhalten.

: Kitas sind wieder geöffnet, nehmen aber keine neuen Kinder auf. Schulen dürfen sogar wieder kleine Veranstaltungen abhalten. in Nordrhein-Westfalen : Hier dürfen seit dem 20. Juni wieder Abschlussfeiern stattfinden.

: Hier dürfen seit dem 20. Juni wieder Abschlussfeiern stattfinden. in Rheinland-Pfalz : 20.000 Schüler können eine Sommerschule besuchen, alle sollen nach den Ferien wieder regelmäßig zur Schule gehen.

: 20.000 Schüler können eine Sommerschule besuchen, alle sollen nach den Ferien wieder regelmäßig zur Schule gehen. im Saarland : In Kitas und Schulen soll es nach den Sommerferien wieder normalen Betrieb geben.

: In Kitas und Schulen soll es nach den Sommerferien wieder normalen Betrieb geben. in Sachsen-Anhalt : Grundschüler und Kita-Kinder sind täglich in der Schule.

: Grundschüler und Kita-Kinder sind täglich in der Schule. in Sachsen : Bis zu den Sommerferien gilt in Schulen der eingeschränkte Regelbetrieb , während Kitas wieder normal geöffnet haben.

: Bis zu den Sommerferien gilt in Schulen der eingeschränkte , während Kitas wieder normal geöffnet haben. in Schleswig-Holstein : Am 10. August soll hier der Regelbetrieb starten.

: Am 10. August soll hier der starten. in Thüringen : Alle Schulen und Kitas haben geöffnet.

Wer darf gemeinsam feiern?

in Bayern : Kulturelle Veranstaltungen sind möglich, bei privaten Feiern liegt die Obergrenze draußen bei 100 und drinnen bei 50 Personen

: Kulturelle Veranstaltungen sind möglich, bei privaten Feiern liegt die Obergrenze draußen bei 100 und drinnen bei 50 Personen in Baden-Württemberg : Veranstaltungen sind ab dem 1. Juli wieder mit 250 Menschen erlaubt, wenn sie feste Sitzplätze haben

: Veranstaltungen sind ab dem 1. Juli wieder mit 250 Menschen erlaubt, wenn sie feste Sitzplätze haben in Berlin : Öffentliche Theater sind hier zu. Andere Feiern dürfen mit höchstens 300 Teilnehmern stattfinden

: Öffentliche Theater sind hier zu. Andere Feiern dürfen mit höchstens 300 Teilnehmern stattfinden in Brandenburg : Maximal 1000 Menschen dürfen gemeinsam feiern

: Maximal 1000 Menschen dürfen gemeinsam feiern in Bremen : Hier gilt eine Grenze von 250 Personen in geschlossenen Räumen und höchstens 400 Personen unter freiem Himmel

: Hier gilt eine Grenze von 250 Personen in geschlossenen Räumen und höchstens 400 Personen unter freiem Himmel in Hamburg : Großveranstaltungen mit maximal 1000 Teilnehmern sind erlaubt

: Großveranstaltungen mit maximal 1000 Teilnehmern sind erlaubt in Hessen : Bis zu 250 Personen dürfen zusammen feiern. Für andere Feste sind Ausnahmen möglich

: Bis zu 250 Personen dürfen zusammen feiern. Für andere Feste sind Ausnahmen möglich in Mecklenburg-Vorpommern : Bis zu 200 Personen in geschlossenen Räumen oder 500 Personen im Freien können eine Veranstaltung besuchen.

: Bis zu 200 Personen in geschlossenen Räumen oder 500 Personen im Freien können eine Veranstaltung besuchen. in Niedersachsen : Hier gilt eine Obergrenze von 250 Menschen

: Hier gilt eine Obergrenze von 250 Menschen in Nordrhein-Westfalen : Außer im Kreis Gütersloh können Hochzeiten und Privatfeiern mit höchstens 50 Personen und andere Veranstaltungen mit höchstens 100 Personen stattfinden

: Außer im Kreis können Hochzeiten und Privatfeiern mit höchstens 50 Personen und andere Veranstaltungen mit höchstens 100 Personen stattfinden in Rheinland-Pfalz : Drinnen dürfen bis zu 150, draußen bis zu 300 Menschen gemeinsam feiern

: Drinnen dürfen bis zu 150, draußen bis zu 300 Menschen gemeinsam feiern im Saarland : Ab dem 13. Juli gelten bei Veranstaltungen 500 Personen unter freiem Himmel und 250 Personen in geschlossenen Räumen als Grenze

: Ab dem 13. Juli gelten bei Veranstaltungen 500 Personen unter freiem Himmel und 250 Personen in geschlossenen Räumen als Grenze in Sachsen-Anhalt : ab 2. Juli sind Privatfeiern mit bis zu 50 Personen möglich. Für alle anderen (sind damit öffentliche Veranstaltungen gemeint?) gilt: maximal 1000 Personen drinnen, maximal 250 draußen

: ab 2. Juli sind Privatfeiern mit bis zu 50 Personen möglich. Für alle anderen (sind damit öffentliche Veranstaltungen gemeint?) gilt: maximal 1000 Personen drinnen, maximal 250 draußen in Sachsen : Messen mit bis zu 1000 Teilnehmern sind möglich, Feiern in Gaststätten mit bis zu 100 Teilnehmern

: Messen mit bis zu 1000 Teilnehmern sind möglich, Feiern in Gaststätten mit bis zu 100 Teilnehmern in Schleswig-Holstein : Im Freien sind bis zu 250 Teilnehmende erlaubt, in geschlossenen Räumen bis zu 100

: Im Freien sind bis zu 250 Teilnehmende erlaubt, in geschlossenen Räumen bis zu 100 in Thüringen : Bei Feiern drinnen dürfen 30 Gäste kommen

Pflegebedürftige besuchen:

in Bayern : Seit 29. Juni sind Besuche in Altenheimen wieder möglich, sofern das Heim es nicht anders regelt

: Seit 29. Juni sind Besuche in Altenheimen wieder möglich, sofern das Heim es nicht anders regelt in Baden-Württemberg : Ein Patient darf pro Tag von einer Person Besuch bekommen

: Ein Patient darf pro Tag von einer Person Besuch bekommen in Berlin : Auch hier dürfen Patienten Besuch empfangen

: Auch hier dürfen Patienten Besuch empfangen in Brandenburg : Bis 15. Juli dürfen nur zwei Personen pro Person am Tag zu Besuch kommen

: Bis 15. Juli dürfen nur zwei Personen pro Person am Tag zu Besuch kommen in Bremen : Hier dürfen Patienten Besuch empfangen

: Hier dürfen Patienten Besuch empfangen in Hamburg : Jeder Patient darf in der Woche drei Besucher empfangen

: Jeder Patient darf in der Woche drei Besucher empfangen in Hessen : Nur SeelsorgerInnen, Eltern, Therapeuten, Ehrenamtliche erhalten Zutritt zu Pflegeeinrichtungen

: Nur SeelsorgerInnen, Eltern, Therapeuten, Ehrenamtliche erhalten Zutritt zu Pflegeeinrichtungen in Mecklenburg-Vorpommern : Niemand, außer eine feste Kontaktperson oder ein Mitglied der Kernfamilie pro Tag, darf hier zu Besuch kommen

: Niemand, außer eine feste Kontaktperson oder ein Mitglied der Kernfamilie pro Tag, darf hier zu Besuch kommen in Niedersachsen : Besuche sind hier möglich

: Besuche sind hier möglich in Nordrhein-Westfalen : Besuche sind hier möglich

: Besuche sind hier möglich in Rheinland-Pfalz : Patienten dürfen einen Besuch pro Tag für eine Stunde erhalten

: Patienten dürfen einen Besuch pro Tag für eine Stunde erhalten im Saarland : Patienten dürfen Besuch von zwei Personen aus der Familie am Tag erhalten

: Patienten dürfen Besuch von zwei Personen aus der Familie am Tag erhalten in Sachsen-Anhalt : Besuche sind hier möglich

: Besuche sind hier möglich in Sachsen : Besuche sind hier möglich

: Besuche sind hier möglich in Schleswig-Holstein : Besuche sind hier möglich

: Besuche sind hier möglich in Thüringen : Besuche sind hier möglich

