Bayerns Freizeitparks öffnen wieder: Was nun alles möglich ist

Im Legoland gibt es bereits wieder Besucher, im Sykline Park ist es an diesem Freitag soweit. Wie die vergangenen Wochen waren und welche Regeln nun gelten.

Rauf und Runter. Die Zahlen steigen, die Zahlen sinken. Das kennen wir. Seit Monaten. Welle eins, zwei, drei. Ein bisschen wie in einer Achterbahn ist das – und Loopings, wo man nicht mehr so recht weiß, wo einem eigentlich der Kopf steht, die gab es in dieser Pandemie natürlich auch. Der Achterbahn-Vergleich passt vor allem zu einer Branche so gut wie das Gruseln zu Geisterbahn: zu den Freizeitparks. Lange hatten sie geschlossen, jetzt dürfen sie wieder öffnen. Also: Alles einsteigen.

Am vergangenen Freitag hatte die Staatsregierung bekannt gegeben, dass die Parks wieder Besucher empfangen dürfen – allerdings mit Einschränkungen: Wenn in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt die Sieben-Tage-Inzidenz zwischen 50 und 100 liegt, müssen Besucher ab sechs Jahren vor dem Eintritt einen negativen Schnelltest vorweisen, es sei denn, sie sind vollständig geimpft oder genesen. Liegt die Inzidenz stabil unter 50, entfällt die Testpflicht. Darüber hinaus gelten in allen Parks die bekannten Hygienekonzepte, also: Abstand halten und in geschlossenen Räumen Masken tragen.

Im Legoland können nahezu alle Attraktionen genutzt werden

Das Legoland in Günzburg hat seit diesem Donnerstag wieder geöffnet. Nahezu alle Attraktionen können genutzt werden. Das Spiegellabyrinth gehört allerdings nicht dazu. Dort sei es nur schwer möglich, die Corona-Regeln zu beachten. Tageweise könne es dem Park zufolge auch vorkommen, dass einzelne Attraktionen geschlossen bleiben müssen. Geöffnet haben auch die Unterkünfte im Feriendorf.

Im Legoland wurde alles auf Vordermann gebracht. Foto: Bernhard Weizenegger

Eintrittskarten vor Ort zu kaufen, ist nicht möglich. Alle Besucher müssen vorab ein Ticket für einen bestimmten Tag haben. Jahreskartenbesitzer und Inhaber von undatierten Tickets müssen diese Anmeldung online vornehmen.

Rein kommt nur, wer geimpft, genesen oder getestet ist

Wer das Legoland betreten möchte, muss sich nicht nur vorher anmelden, sondern auch getestet, geimpft oder genesen sein. Vollständig Geimpfte müssen ihren Impfpass vorlegen, Genesene müssen ihr zwischen 28 Tage und sechs Monate altes positives PCR-Testergebnis vorzeigen. Ansonsten ist der Zugang nur mit einem tagesaktuellen Test möglich. Dieser darf zum Zeitpunkt des Parkeintritts maximal 24 Stunden alt sein, Kinder unter sechs Jahren benötigen keinen Test.

Das Legoland in Günzburg und der global agierende Merlin-Konzern 1 / 2 Zurück Vorwärts Legoland Deutschland Über 55 Millionen Legosteine und 64 Attraktionen erwarten Besucher im einzigen Legoland-Freizeitpark in Deutschland. Vor den Toren Günzburgs arbeiten in der Spitze 1300 saisonale Mitarbeiter und 270 Festangestellte. Unterschieden ist hier nicht in Voll- und Teilzeitkräfte. Das Legoland Deutschland ist eines der derzeit acht bestehenden Resorts in Großbritannien, Dänemark, den USA (Kalifornien, Florida), Malaysia, Dubai und Japan.

Merlin Entertainments hat nicht nur Legoland-Freizeitparks im Angebot. Jährlich über 67 Millionen Besucher wollen an 130 Standorten in 25 verschiedenen Ländern auf vier Kontinenten die Attraktionen des englischen Freizeitunternehmens wie das London Eye sehen und erleben. (ioa)

Bei den Verantwortlichen vor Ort ist die Freude groß, nun endlich wieder öffnen zu können. Es gibt auch einiges nachzuholen, denn mit lediglich 760.000 Besuchern 2020 kamen nur etwa 40 Prozent der Menschen von 2019 ins Legoland.

Der Skyline Park muss einen Verlust von etwa zehn Millionen Euro verkraften

Während das Legoland am Donnerstag bereits wieder Besucher empfangen hat, ist es im Allgäu Skyline Park bei Bad Wörishofen erst an diesem Freitag so weit. „Wir freuen uns, dass es nun endlich wieder losgeht“, sagt Diana Edmaier, die Sprecherin des Parks. Die Krise hat deutliche Spuren hinterlassen: Etwa zehn Millionen Euro Verlust muss der Freizeitpark verkraften. „Das ist schon ein herber Schlag“, sagt Edmaier. Ursprünglich war geplant gewesen, bereits Ende März wieder zu öffnen – doch dann kam die dritte Welle und das lukrative Oster- und Pfingsferiengeschäft blieb auf der Strecke. Während des Stillstandes wurde aber weitergearbeitet, schließlich mussten die 60 Fahrgeschäfte gewartet und für die Öffnung auf Vordermann gebracht werden.

Es geht hoch hinaus im Skyline Park: Der Allgäu-Flieger wirbelt die Fahrgäste in 145 Metern durch die Luft. Foto: Allgäu Skyline Park

An diesem Wochenende gilt noch eine Testpflicht, vor Ort gibt es sogar ein Testzentrum. Nächste Woche könnte diese Verpflichtung dann aufgehoben werden – wenn die Inzidenz im Unterallgäu stabil unter 50 bleibt. „Darüber hinaus gibt es natürlich ein umfangreiches Hygienekonzept, das mit den hiesigen Behörden abgestimmt wurde“, sagt Edmaier. Masken müssen demnach beim Anstehen an den Kassen, der Gastronomie, in den Innenbereichen, den sanitären Einrichtungen und überall dort getragen werden, wo der Abstand von zwei Metern nicht eingehalten werden kann. Alle Attraktionen im Freien dürfen ohne Maske benutzt werden, nur in den Indoor-Attraktionen ist das Tragen einer Maske erforderlich. Außerdem gibt es eine Besucherobergrenze – dass die erreicht wird, glaubt Edmaier aber nicht. „Pro zehn Quadratmeter ist eine Person erlaubt. Unser Park hat 35 Hektar – es gibt also sehr viel Platz.“ Tickets können online oder vor Ort gekauft werden. Wer am Eingang seine Eintrittskarte erwirbt, muss allerdings ein ausgefülltes Kontaktformular mitbringen oder checkt sich mit der Luca-App ein. Beim Kauf eines Online-Tickets werden diese Daten bereits digital abgefragt.

Ob die Saison in den Winter verlängert wird, ist noch nicht klar

Edmaier ist optimistisch, dass die Infektionszahlen weiterhin niedrig bleiben und der Park bis in den Herbst hinein geöffnet sein kann. Die Saison soll am 7. November enden, ob es eine Verlängerung in den Winter hinein gibt, um die Ausfälle dieses Frühjahrs wenigstens ein bisschen zu kompensieren, könne man derzeit noch nicht sagen.

Wie der Skyline Park öffnet auch der Bayern-Park im niederbayerischen Reisbach am Freitag wieder seine Pforten. Tickets können online gebucht oder am Eingang gekauft werden. Ein paar Tage später, nämlich am Montag, öffnet dann der Playmobil Fun Park in Zirnborf bei Nürnberg. Vor Ort gibt es keine Eintrittskarten, Tickets müssen vorher im Internet reserviert werden. Das Freizeit-Land Geiselwind im unterfränkischen Landkreis Kitzingen hat indes noch keinen Öffnungstermin. Derzeit werde das Hygienekonzept mit den Behörden abgesprochen, heißt es. Anfang Juli, so die Hoffnung, könnte der Park dann öffnen. Voraussetzung ist natürlich, dass die Infektionszahlen nicht wieder steigen. Und dass diese Achterbahnfahrt nicht wieder von vorne losgeht.

