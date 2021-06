Warum sich in Bayern plötzlich weniger Menschen impfen lassen

Es gibt immer noch Verharmloser. Natürlich kann ich sagen, ein Beinbruch ist nicht so schlimm, dass wächst wieder zusammen. Aber ich kann mir auch im Krankenhaus eine Infektion holen und im Krankenhaus wäre ich nicht, wenn ich nicht das Bein gebrochen hätte.



Der Impfstoff wird nun seit ca. 9 Monaten angewandt. Man kann bei vielen Millionen Geimpften schon feststellen, ob es schief geht. Aber was wir nicht wissen: Was ist mit den Long Covid Folgen? Und das ist bekannt, dass diejenigen, die Covid 19 hatten, egal in welcher Mutation, danach schnell oder sehr lange nicht mehr auf die Beine gekommen sind. Und diese Ungewissheit über Long Covid Folgen sollte uns vielmehr dazu aninmieren, die Impfung zuzulassen......

