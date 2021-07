Müssen Biergarten-Bedienungen jetzt keine Maske mehr tragen?

Plus Masken im Biergarten? Ein gewohntes Bild. Ein Gerichtsurteil zu Corona-Regeln für Bedienungen in der Außengastronomie lässt Bayerns Wirte nun aufatmen.

Kellnerinnen und Kellner in Bayern, die im Freien bedienen, müssen bei der Arbeit keine Maske mehr tragen. Diesen Schluss zieht der Hotel- und Gaststättenverband aus einer Entscheidung des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs. „Das ist ein Erfolg“, sagt Michael Schwägerl, der Geschäftsführer des Hotel- und Gaststättenverbands in Unterfranken.