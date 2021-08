Corona

19:37 Uhr

Long-Covid-Patientin erzählt: „Ich bin nicht mehr die Gleiche“

Plus Wer von Covid-Spätfolgen betroffen ist, leidet oft sehr. Belastend ist vor allem, dass es kaum Hilfsangebote gibt. Zwei Frauen erzählen aus ihrem harten Alltag.

Von Daniela Hungbaur

Was ist in meinem Gehirn passiert? Diese Frage stellt sie sich immer wieder. Und sie macht ihr Angst. Große Angst. Denn dass irgendetwas in ihrem Kopf durcheinandergeraten sein muss, das merkt sie ja. In ihrem Alltag mit ihrer Familie, den drei Kindern, die genau registrieren, dass ihre Mutter immer wieder nach Worten sucht, Gesprächen oft nicht richtig folgen kann, dass sie Dinge einfach vergisst, dass sie unkonzentriert ist und „wie eine Erstklässlerin“ mit dem Finger die Buchstaben aneinandersetzen muss, um lesen zu können. Sie, die leidenschaftliche Leserin, die liebevolle Mutter, die ihren Kindern so gerne so oft vorgelesen hat, erkennt sich plötzlich nicht wieder.

