Corona

vor 22 Min.

Memminger Impfbus mobilisiert gegen Corona-Impfmüdigkeit

In Memmingen ist ein Impfbus unterwegs, um die Impfbereitschaft wieder anzukurbeln.

Plus Erst waren sie rar, jetzt bleiben sie übrig: Vakzine gegen Corona. In Bayern mussten Tausende Dosen vernichtet werden. Wie wieder Schwung in die Kampagne kommt.

Er sieht aus wie ein normaler Bus. Drei Türen, kein Gelenk. Zur Abdunklung sind die Fenster mit Werbung überklebt. Allerdings empfiehlt diese nicht den nächstbesten Baumarkt, sondern zeigt eine blaue Nadel, die drauf und dran ist, auf ein Coronavirus einzustechen. In der Realität soll die Nadel in den Oberarm eines Impflings, doch das gestaltet sich immer schwieriger. Die Impfbereitschaft sinkt landauf landab, weshalb seit einigen Wochen der beschriebene Impfbus in Memmingen und Umgebung unterwegs ist.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen