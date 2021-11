Corona-Pandemie

vor 16 Min.

Antikörpertest vor der Boosterimpfung? Das sollten Sie wissen

Für einen Antikörpertest reicht es in vielen Fällen, Blut aus der Fingerkuppe zu gewinnen.

Plus Die Gesundheitsminister sprechen sich für Boosterimpfung aus. Immer wieder wird diskutiert, vorher zu schauen, wie gut das Immunsystem gegen Coronaviren gewappnet ist. Wie das funktioniert.

Von Markus Bär

Angesichts der verschärften Corona-Lage in vielen Regionen Deutschlands wollen Bund und Länder Auffrischimpfungen – sogenannte Boosterimpfungen – nun für alle Geimpften nach sechs Monaten ermöglichen. In diesem Zusammenhang wird auch immer wieder diskutiert, ob vorher noch der Antikörperstatus überprüft werden sollte. „Es macht Sinn, dass jeder einen Antikörpertest macht“, hatte auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) betont. Doch ab wann das genau passieren sollte, wer den Test bezahlt, wo er stattfinden wird – das steht alles noch nicht fest. Antworten jedoch auf wichtige Fragen zum derzeitigen Stand beim Thema Antikörpertest geben wir an dieser Stelle.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen