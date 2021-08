Bestandsaufnahme: Wie weit ist die Medizin bei Corona-Medikamenten?

Plus Alle sprechen von den Impfstoffen. Doch für Menschen, die sich bereits infiziert haben, sind vor allem wirksame Medikamente wichtig. Wie gut Covid derzeit behandelt werden kann.

Wirksame Therapeutika spielen ebenso wie Impfstoffe bei der Eindämmung der Corona-Pandemie eine zentrale Rolle. Weltweit wird an zahlreichen wissenschaftlichen Projekten mit dem Ziel gearbeitet, Wirkstoffe zu finden, die das neue Virus effektiv bekämpfen. Doch was hilft aktuell, wenn Menschen sich bereits infiziert haben? Und wie weit ist die Forschung?