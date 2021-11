Corona-Pandemie

07:09 Uhr

Diese Medikamente werden gegen Covid-19 eingesetzt

An der Uniklinik rechts der Isar der Technischen Universität München werden bestimmte Antikörper im Kampf gegen Covid eingesetzt. Sie dürfen allerdings nur im Frühstadium der Infektion gegeben werden.

Plus Unter Hochdruck wird an Arzneimitteln geforscht, mit denen eine Infektion behandelt werden kann. An der Uniklinik rechts der Isar setzt man auf bestimmte Antikörper. Welche Ansätze es noch gibt.

Von Markus Bär

Die Impfung gegen eine Corona-Infektion ist ein Thema, das in aller Munde ist, dabei gibt es inzwischen auch schon Medikamente, die beispielsweise zum Einsatz kommen, wenn die Infektion bereits erfolgt ist oder gar schon Symptome diagnostiziert werden können. An der Uniklinik rechts der Isar der Technischen Universität München (TUM) werden nun auch sogenannte neutralisierende Antikörper ambulant verabreicht, die recht erfolgreich wirken sollen. Hier bieten wir einen Überblick über das Thema Medikamente gegen Covid.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

