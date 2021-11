Corona-Pandemie

vor 52 Min.

Intensivstationen vor dem Kollaps: So reagieren die Kliniken in der Region

Bayernweit waren am Mittwoch mehr als 90 Prozent aller Intensivbetten belegt, in manchen Kliniken gab es keinen einzigen freien Platz mehr.

Plus Die Corona-Lage in den bayerischen Krankenhäusern spitzt weiter zu. Nun setzen die Kliniken auf das „Kleeblatt-Konzept“ und hoffen, dass sie damit das Schlimmste abwenden können.

Das Entsetzen über die Bilder aus Italien war groß vor gut eineinhalb Jahren, als dort Corona-Patientinnen und -Patienten auf den Gängen der Krankenhäuser um ihr Leben kämpften, weil die Intensivstationen überfüllt waren. Ärzte mussten entscheiden, welcher der mit dem aggressiven Virus Infizierten einen Platz an einer der raren Beatmungsmaschinen bekam – und wer nicht. Ein Szenario, das man sich hierzulande zu diesem Zeitpunkt nicht vorstellen konnte, nicht vorstellen wollte. Die erste Corona-Welle hatte Deutschland zwar erreicht, aber längst nicht mit so einer Wucht wie Italien. Nun rollt die vierte Welle über Europa hinweg und plötzlich ist das Schreckensszenario von einst wieder da. Diesmal auch in Deutschland und auch in unserer Region.

