Corona-Pandemie

vor 17 Min.

Welche Operationen die Kliniken wegen Corona verschieben

Weil durch Corona-Patienten so viele Intensivbetten benötigt werden, sagen Kliniken planbare Operationen ab. An der Augsburger Uniklinik etwa finden aktuell 40 Protenz der OPs nicht statt.

Plus Die Corona-Krise lässt derzeit ein reguläres Operationsprogramm in den Kliniken nicht mehr zu. Nur noch 60 Prozent der Eingriffe sind möglich. Welche fallen weg?

Von Markus Bär

Die Corona-Inzidenzen schießen in der Region immer weiter in die Höhe. Da ist es klar, dass dies erhebliche Auswirkungen auf den Betrieb in den Kliniken hat. Die Intensivstationen werden immer voller, um schwere Verläufe bei Covid-Patienten zu versorgen.

