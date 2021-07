Corona-Pandemie

22.07.2021

Wie lange gibt es in Bayern noch die FFP2-Maskenpflicht?

Plus FFP2-Masken gehören in Bayern zum Alltag. In anderen Bundesländern gelten weniger strenge Regeln. Ob der Freistaat an seiner Linie festhält und wie gut der Schutz ist.

Von Stephanie Sartor

Es gab in dieser Pandemie viele Momente, in denen es in Bayern ein bisschen anders lief als im Rest der Republik. Damals etwa, im März 2020, als aus einem Virus vom anderen Ende der Welt eine reale Bedrohung im eigenen Land wurde, verhängte der Freistaat als erstes deutsches Bundesland Ausgangsbeschränkungen. Als in anderen Regionen die Schülerinnen und Schüler bis zu einem Inzidenzwert von 165 in den Klassenzimmern sitzen durften, mussten sie in Bayern schon ab der 100er-Marke in den Distanzunterricht. Und dann ist da noch die Sache mit den Masken.

