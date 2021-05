Corona-Pandemie

vor 35 Min.

Wie viel Prozent müssen geimpft sein? Wie Herdenimmunität funktioniert

Wie viele Menschen müssten in Deutschland geimpft sein, damit es Herdenimmunität gibt?

Plus Wenn über das Impfen gesprochen wird, dauert es meist nicht lange, bis dieser eine Begriff fällt: Herdenimmunität. Was ist das? Und welche Rolle spielen Genesene dabei?

Von Maria Heinrich

Von Tag zu Tag werden in Bayern mehr Impfdosen gegen das Coronavirus verimpft. Jede verabreichte Spritze ist ein weiterer kleiner Schritt in Richtung Herdenimmunität – und damit hin zum Ende der Pandemie. Doch was bedeutet Herdenimmunität eigentlich genau? Wir beantworten dazu die wichtigsten Fragen:

