Corona

19:52 Uhr

Schwere Covid-Verläufe: Auf den Intensivstationen wird es wieder eng

Plus Obwohl die Krankenhaus-Ampel in Bayern auf Grün steht, wächst in vielen Kliniken die Angst. Denn die regionalen Unterschiede sind groß. Und das Klinikpersonal am Ende der Kräfte.

Von Daniela Hungbaur

Mit Anfang 40 ist ein zweifacher Familienvater am Freitag gestorben. Er hatte sich mit dem Coronavirus infiziert. Geimpft war er nicht. Die Ärzte am Universitätsklinikum Augsburg haben wirklich alles versucht, sein Leben zu retten, betont Professor Dr. Michael Beyer, der Ärztliche Direktor des Uniklinikums. Auch, wenn solche Tragödien sehr schmerzen, die Lage in seinem Haus schätzt er als noch beherrschbar ein. Anders sieht es in der München Klinik Schwabing aus: Dr. Niklas Schneider und sein Team auf den Intensivstationen sind „extrem belastet“. Der Großteil sind Covid-Patientinnen und -Patienten. Schon jetzt müsse man Patienten in andere Häuser verlegen, da die Kapazitäten nicht ausreichen.

