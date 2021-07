Wohin mit dem übrigen AstraZeneca-Impfstoff?

Plus Gerade noch Mangelware, plötzlich im Überschuss. Vor allem AstraZeneca will inzwischen kaum jemand mehr haben. Demnächst könnten Impfstoff-Dosen gespendet werden.

Noch vor zwei Monaten warteten unzählige Menschen ungeduldig auf ihren Impftermin, Impfdrängler ließen sich gar Ausreden einfallen, um direkt dranzukommen. Jetzt kann sich jeder innerhalb weniger Tage impfen lassen. Die Mangelware Impfstoff gibt es plötzlich im Überfluss. Und mit dem Überfluss kommt in der Gesundheitsbranche die Sorge auf, dass der kostbare Impfstoff verfällt. Eine Verschwendung, wo er doch sonst in vielen Ecken der Welt noch fehlt.