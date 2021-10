Zwölf doppelt geimpfte Seniorinnen infizieren sich bei Feier mit Deltavariante

Plus Die betroffenen Frauen sind alle über 60. Eine Betroffene ist besonders froh über die Impfung. Die Symptome hätten ansonsten viel schlimmer sein können, sagt sie. Doch wie konnte es überhaupt so weit kommen?

Eine Serie von mutmaßlichen Impfdurchbrüchen nach einer privaten Feier von Seniorinnen sorgt in der Gemeinde Missen-Wilhams (Landkreis Oberallgäu) für Gesprächsstoff. Zwölf doppelt geimpfte Frauen im Alter von 60 bis 86 Jahren infizierten sich laut einer Betroffenen mit der Deltavariante des Coronavirus und entwickelten im Anschluss leichte Symptome wie Schnupfen, Husten und Abgeschlagenheit. Nach Ablauf der Quarantäne sind die Frauen, die einer Wander- und Gymnastikgruppe angehören, offenbar alle wieder wohlauf. Nichtsdestotrotz sei sie froh, geimpft zu sein, sagt eine der betroffenen Seniorinnen: „Die Symptome hätten ansonsten viel schlimmer sein können.“ Ein Virologe spricht von einem „sehr ungewöhnlichen Fall“.