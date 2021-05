Corona und Schule

Gurgeltests an Grundschulen? Bayern will neue Corona-Strategie für Kinder

Bislang müssen Schulkinder in Bayern den "Nasenbohrer-Test" im Klassenzimmer machen. Zumindest für die jüngsten Grundschüler könnte es bald Alternativen geben.

Plus An Bayerns Grundschulen könnte bald gegurgelt und gelutscht statt gebohrt werden. Bei Corona-Tests in Kitas sind andere Länder bereits deutlich weiter als der Freistaat.

Von Lea Thies

Der Druck auf die Staatsregierung, eine funktionierende Test-Strategie für Kitas und Schulen anzubieten, wächst offenbar. Am Dienstag befasst sich auch der Ministerrat mit dem Thema. Nach Informationen unserer Redaktion soll es dann auch darum gehen, eine alternative Lösung für die Schnelltests im Klassenzimmer auf den Weg zu bringen und auch Kindergartenkindern regelmäßige Tests zu ermöglichen.

