Drei Szenarien: So könnte es im „Goldfinger“-Prozess weitergehen

Plus Die Staatsanwaltschaft konnte in dem Verfahren um milliardenschwere Steuerhinterziehung bisher keine Beweise vorlegen. Was passiert nun? Drei Szenarien.

Acht Jahre lang wird nun schon ermittelt, der Prozess war ursprünglich auf 80 Verhandlungstage bis in den Januar 2021 hinein angesetzt. Doch jetzt könnte der Augsburger „Goldfinger“-Prozess um angeblich milliardenschwere Steuerhinterziehung deutlich schneller zu Ende gehen. Und möglicherweise nicht nach dem Wunsch der Staatsanwaltschaft.

Das Gericht wird am Mittwoch eine Ansage machen

Eine Art „Denkpause“ von zwei Wochen hat die 10. Strafkammer des Landgerichts Augsburg allen Beteiligten verordnet. Es war eine Reaktion darauf, dass sich die Vorwürfe aus der Anklage bisher im Prozess nicht bestätigt haben. Schlüssige Beweise, dass es sich bei dem „Goldfinger“-Steuergestaltungsmodell zweier Münchner Rechtsanwälte und Steuerberater um strafbare Steuerhinterziehung handelt, liegen bisher nicht vor. Stattdessen ist es der Verteidigung gelungen, einige Anschuldigungen zu entkräften. Nun ist damit zu rechnen, dass die Strafkammer am Mittwoch eine Ansage machen wird, wie es in dem Prozess weitergehen soll.

Dieses Megaverfahren hatte nach jahrelangen Ermittlungen zu Großrazzien bei mehr als 100 Verdächtigen und Verhaftungen von Rechtsanwälten und Steuerberatern geführt. Und war in einen gewaltigen Vorwurf gemündet: Die Beschuldigten Martin H. und Diethard G. sollen den Fiskus illegal um bis zu eine Milliarde Euro gebracht haben. Die Steuerersparnis beim „Goldfinger“-Modell ergibt sich daraus, dass mittels Goldhandelsfirmen in Großbritannien im Ausland steuerliche Verluste erzeugt werden konnten, die im Inland die Steuerlast stark senkten. Die Frage ist nun, ob dies legale Steuergestaltung ist oder illegale Steuerhinterziehung.

Am Augsburger Landgericht läuft seit einem halben Jahr einer der spektakulärsten Steuerstrafprozesse. Das „Goldfinger“-Verfahren um angeblich milliardenschwere Steuerhinterziehung findet bundesweit viel Beachtung. Bild: Bernhard Weizenegger

Gibt es eine Verurteilung, einen Freispruch oder etwas dazwischen?

Wie wird der Vorsitzende Richter Johannes Ballis, der selbst viele Jahre lang Staatsanwalt war, nun auf den bisherigen Verlauf des Strafprozesses reagieren? Drei Szenarien sind denkbar:

Szenario 1: Der Prozess läuft einfach weiter wie geplant.

Das Gericht vernimmt wie vorgesehen die nächsten Zeugen, darunter etliche Steuerfahnder und auch Staatsanwälte, die in dem Ermittlungsverfahren tätig waren. Die Verteidigung hätte bestimmt auch noch einige Zeugen in petto, und darüber hinaus etliche zusätzliche Beweisanträge. Die rund 100 Millionäre, die in das „Goldfinger“-Modell investiert haben, verweigern allesamt die Aussage. Dies steht ihnen zu, weil gegen sie selbst noch ermittelt wird. Hier wird das Gericht nicht weiterkommen. Auch ob Auslandszeugen in Augsburg aussagen, darf bezweifelt werden. Zum einen schon wegen der Corona-Lage, zum anderen auch wegen des hohen Aufwands und der unklaren rechtlichen Situation. In diesem Fall würde die Verhandlung noch Monate dauern und schließlich mit einem Urteil enden. Fazit: Dieses Szenario ist unwahrscheinlich.

Szenario 2: Das Gericht beendet den Prozess rasch mit einem Freispruch.

Die Strafkammer könnte in der „Denkpause“ zu dem Schluss gekommen sein, dass es im bisherigen Prozessverlauf genug gesehen hat, die Beweisaufnahme schließen und die beiden Angeklagten vom Vorwurf der Steuerhinterziehung freisprechen.

Das Steuerstrafverfahren gegen rund 120 Anwälte, Berater und Millionäre trägt bei der Augsburger Staatsanwaltschaft den Namen „Goldfinger“ – nach dem James-Bond-Film. Im Bild sehen Sie eine nachgestellte Szene, in der eine Frau mittels „Vergoldung“ getötet wurde. Das Foto stammt aus einer Ausstellung. Bild: Bas Czerwinski, dpa

Die Justiz tut sich nach Großverfahren schwer damit, Freisprüche zu akzeptieren

Derlei „Freisprüche erster Klasse“ kommen aber recht selten vor. Das liegt schon allein daran, dass sich die Justiz schwer damit tut, nach einem viele Jahre dauernden Verfahren, währenddessen sich etliche Juristen bei Gericht und Staatsanwaltschaft mit einer Thematik beschäftigt haben, einen glatten Freispruch zu akzeptieren. Allein mit der Erhebung einer Anklage zeigt die Staatsanwaltschaft schon, dass sie einen Fall für gewichtig genug für eine öffentliche Hauptverhandlung hält. Mit einer Anklage zu einem Landgericht macht sie deutlich, dass sie die Verurteilung zu einer Haftstrafe von mehr als vier Jahren erwartet. Denn am Amtsgericht können nur Gefängnisstrafen bis zu vier Jahren ausgesprochen werden. Und es kommt noch ein weiterer wichtiger Schritt im Strafverfahren hinzu: Mit der Zulassung einer Anklage signalisiert eine Strafkammer, dass sie eine Verurteilung für wahrscheinlich hält. Zuvor haben die Berufsrichter den Fall nämlich nach Aktenlage grob geprüft. Wenn sie nach der Prüfung eine Verurteilung nicht für wahrscheinlich halten, dürfen sie die Anklage nicht zur Hauptverhandlung zulassen.

Bei „Goldfinger“ war all dies nicht anders. Mehrere selbstbewusste Juristen bei der Augsburger Justiz hatten den Fall geprüft und waren zu der Überzeugung gelangt, dass eine Anklage und ein Prozess her müssen. Das macht es schon allein aus psychologischer Sicht schwer, sich mit einem Freispruch abzufinden. Außerdem würde in diesem Fall die Staatsanwaltschaft komplett das Gesicht verlieren. Fazit: Auch dieses Szenario ist nicht wahrscheinlich.

Szenario 3: Das Gericht schlägt vor, das Verfahren einzustellen.

Das wäre eine Art Zwischenlösung, zumindest auf dem Papier. Paragraf 153a der Strafprozessordnung sieht vor, dass ein Verfahren gegen Geldauflagen oder sogenannte Weisungen eingestellt werden kann - wenn diese geeignet sind, das öffentliche Interesse an der Strafverfolgung zu beseitigen und wenn die Schwere der Schuld dem nicht entgegensteht. Häufig ist die Auflage, einen Geldbetrag an eine gemeinnützige Einrichtung zu zahlen. Das Verfahren wäre damit ohne Freispruch und ohne Urteil erledigt. Der Haken an dieser Lösung: Sowohl die Staatsanwaltschaft als auch die Angeklagten müssten zustimmen. Und da kommt wieder die Psychologie ins Spiel: Während sich für die angeklagten Rechtsanwälte eine Einstellung des Verfahrens nach jahrelanger Strafverfolgung, U-Haft, drohender Gefängnisstrafe und drohenden massiven finanziellen Verlusten eher wie ein Sieg anfühlen würde, käme dieses Endergebnis für die Staatsanwaltschaft mehr einer Niederlage gleich. Dennoch lautet das Fazit: Dieses Szenario ist das wahrscheinlichste.

