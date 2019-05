14:18 Uhr

Ein Schwerverletzter nach Messerstecherei

Ein 19-Jähriger wurde in Dachau Opfer eines Messerangriffs.

Freitagnacht gerät ein 19-Jähriger in einen Streit mit einem 21-Jährigen. Der zieht plötzlich ein Messer, sticht zu und flüchtet. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein 19-jähriger Mann ist Freitagnacht in der Altstadt Dachaus bei einem Messerangriff schwer verletzt worden. Laut Polizei hatte er zuvor eine Auseinandersetzung mit einem 21-Jährigen. Im Verlauf der Auseinandersetzung zückte der Ältere ein Messer, stach auf seinen Kontrahenten ein und flüchtete anschließend.

Polizei sucht Zeugen der Messerattacke

Das Opfer erlitt bei dem Angriff schwere Verletzungen und musste mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik transportiert werden. Nach Polizeiangaben konnte der mutmaßliche Täter aufgrund von Zeugenaussagen in der Wohnung seiner Eltern festgenommen werden. Er sitzt nun in einer Justizvollzugsanstalt.

Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck konnte den Tatverdächtigen festnehmen und bittet nun Zeugen des Vorfalls, sich zu melden. (AZ)

