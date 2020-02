Eine gemeinsame Sprache schafft Verbundenheit

Man kann den Bürgermeister von Reutte verstehen, der möchte, dass in den Kindergärten der Gemeinde nur Deutsch gesprochen wird. Denn wie soll Integration gelingen?

Buben und Mädchen mit Migrationshintergrund haben im Kindergarten die Chance, sich schon sehr früh in der neuen Heimat zu integrieren und Freunde zu finden. Das gilt auch für ihre Eltern, die Kontakt mit anderen Erwachsenen knüpfen können. Doch das gelingt nur, wenn man sich auch wirklich integrieren will. Und hierfür ist eine der wichtigsten Voraussetzungen, die Sprache des neuen Heimatlandes zu sprechen.

Wie soll Integration gelingen, wenn man sich nicht versteht?

Eine gemeinsame Sprache schafft Gemeinschaft. Vor diesem Hintergrund kann man den Bürgermeister von Reutte verstehen, der darauf pocht, dass in den Kindergärten der Gemeinde nur Deutsch gesprochen wird. Denn wie soll Integration gelingen, wenn man sich nicht einmal versteht, wie soll ein Gefühl der Zusammengehörigkeit entstehen? Der Rathauschef hatte also den richtigen Gedanken, auch wenn man die Aufforderung freundlicher hätte formulieren können. So klingt das fast wie ein Befehl.

Wer fordert, dass sich Zuwanderer möglichst schnell integrieren, muss aber auch dafür sorgen, dass dies gelingt. Insofern spricht der Reuttener Bürgermeister ein wichtiges Thema an, wenn er beklagt, dass Bundeszuschüsse für Sprachförderung gekürzt worden seien.

