vor 47 Min.

Eltmann: Auto rollt in Main und wird mit Traktor geborgen

In Eltmann ist am Samstag ein Auto in den Main gerollt. Der Besitzer konnte den Wagen vor dem Untergang retten - mithilfe einiger Anwohner und eines Traktors.

Ein Mann hat sein Auto mit Hilfe eines Traktors in letzter Sekunde aus dem Main gezogen. Der 50-Jährige hatte seinen Wagen am Samstag am Main in Eltmann (Landkreis Haßberge) geparkt. Da er es anscheinend nicht ausreichend gesichert hatte, machte sich das Auto selbstständig und rollte in den Fluss, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Kurz bevor das Auto komplett mit Wasser volllief und unterging, konnte der Mann sein Fahrzeug retten. Anwohner halfen ihm und zogen den Wagen mit einem Traktor aus dem Fluss. Am Auto entstand ein Totalschaden in Höhe von etwa 6000 Euro. Laut Feuerwehr liefen keine Betriebsstoffe aus dem Auto aus. (dpa/lby)

