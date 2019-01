vor 20 Min.

Entwarnung in Raiten: Menschen können wieder zurück nach Hause Bayern

Für den oberbayerischen Ort Raiten gibt es Entwarnung: Die Einwohner dürfen zurück nach Hause - ein größerer Lawinenabgang droht derzeit nicht mehr.

Aufatmen im oberbayerischen Schleching: Die Anwohner des wegen akuter Lawinengefahr evakuierten Ortsteils Raiten haben früher als erwartet in ihre Wohnungen zurückkehren können. Die Sperrung werde mit sofortiger Wirkung aufgehoben, teilte das Landratsamt Traunstein am späten Donnerstagabend mit. Derzeit sei die Wahrscheinlichkeit für einen Lawinenabgang auf die Häuser äußerst gering. Zuvor war die Behörde noch davon ausgegangen, dass die Sperrung bis mindestens Freitag andauern werde.

Der Ortsteil mit 266 Bewohnern war am Mittwoch evakuiert worden. Oberhalb von Raiten hatte aufgrund von Schneemassen ein Lawinenabgang gedroht. Hubschrauberbesatzungen der Bundeswehr hatten aus der Luft beobachtet, dass sich der Schnee an dem Hang gesenkt hatte - akute Gefahr. Die sofortige Räumung war laut Landrat Siegfried Walch unumgänglich gewesen.

Raiten war wegen Lawinengefahr am Mittwoch geräumt worden

Die Einwohner kamen bei Familien und Freunden unter. Landwirte holten auf eigene Gefahr 80 Rinder, fünf Ziegen, ein Schaf, ein Pferd sowie einen Hasen aus der Gefahrenzone, da sie die Tiere nicht unversorgt lassen wollten. Sie starteten am frühen Donnerstagmorgen mit dem Viehtransporter - in dieser Zeit war laut Lawinenkommission die Lage am stabilsten.

Etwa 230 Bewohner mussten ihre Häuser verlassen. Bild: Christoph Reichwein, dpa

Die Lawinenwarnkommission hatte das Gebiet am Donnerstag mithilfe eines Hubschraubers untersucht und die Lage neu bewertet. Es habe den ganzen Tag Erkundungen und Sichtungen gegeben, sagte Landrat Siegfried Walch in einer Videobotschaft auf Youtube und Facebook. "Ich bin sehr froh und wir schnaufen jetzt alle mal tief durch."

Weiterhin nicht betreten werden dürfe der Hangbereich hinter der Wohnbebauung, sagte Walch. Denn kleinere Abgänge seien weiterhin möglich. Bereits am Mittwoch hatte es demnach einen gegeben.

Evakuierungsplan soll auf zukünftige Lawinengefahren vorbereiten

Mit dem zunächst vorhergesagten Wetter bleibe die Lawinenlage in den kommenden Tagen stabil, hieß es beim Landratsamt. Das Gebiet sollte aber intensiv weiterbeobachtet werden. Ein Evakuierungsplan, um für künftige akute Lawinengefahren vorbereitet zu sein, sollte erarbeitet werden. Im Landkreis Traunstein gilt seit einer Woche der Katastrophenfall.

Bei Bayrischzell im Landkreis Miesbach verschüttete eine Lawine die Zufahrt zum Skigebiet Sudelfeld. "Das Skigebiet ist nicht zugänglich", sagte eine Sprecherin des Bergbahnverbundes Alpen Plus, zu dem das Sudelfeld gehört. Erneut standen die Lifte still. Stunden zuvor war an der Straße vorsorglich eine Lawine gesprengt worden. Die Lifte waren am Mittwoch erstmals nach zweitägigem Stillstand wieder gefahren. "Wir hoffen, dass am Freitag das Sudelfeld wieder erreichbar ist, spätestens aber zum Wochenende."

Schneemassen auf Dächern werden im Raum Berchtesgaden zur Gefahr

Im Raum Berchtesgaden könnte der Katastrophenfall noch bis Samstag aufrecht erhalten bleiben. Dort hatten Tausende Helfer, darunter Soldaten der Bundeswehr, Kräfte des Technischen Hilfswerks und der Feuerwehr binnen einer Woche 1400 Dächer geräumt. Noch immer müssen sie auf 200 Dächern die gefährlich schweren Schneemassen wegschaufeln.

Die Lawinengefahr sinkt inzwischen. Es herrschte oberhalb der Waldgrenze erhebliche Gefahr mit der Warnstufe drei von fünf, unterhalb der Waldgrenze ging die Gefahr auf zwei zurück. (dpa/lby/AZ)

