"Es war die Hölle": So erlebten Menschen aus der Region eine Corona-Infektion

In den Kliniken ist die Situation angespannt. Die Zahl der verzeichneten Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus ist sprunghaft gestiegen.

Plus Jeden Tag gibt es tausende neue Corona-Infektionen. Und jeden Tag sterben Menschen. Wie drei Infizierte die Krankheit erlebt haben und wie sie auf Weihnachten blicken.

Von Stephanie Sartor

Wenn man so will, dann ist es ein Weihnachtswunder, dass Roland Schmieder in diesem Jahr mit seiner Familie unter dem Christbaum sitzen wird. Denn dass er diesen Tag erleben würde, war lange nicht klar. Schmieder hatte sich mit dem Coronavirus infiziert. Und es gab Tage, an denen er dem Tod näher war als dem Leben.

Fast 290.000 Menschen haben sich in Bayern bislang mit dem Coronavirus infiziert. Über 5600 sind gestorben – im Schnitt passiert das alle 20 Minuten. Zu den guten Nachrichten dieses an positiven Meldungen so armen Jahres indes gehört auch: Über 218.000 Menschen im Freistaat gelten wieder als genesen. Für viele von ihnen, vor allem für die, die einen schweren Verlauf hatten, wird es wohl ein ganz besonderes Weihnachtsfest werden.

Die Sauerstoffsättigung im Blut war komplett im Keller

Ein bisschen bricht Roland Schmieder die Stimme weg, als er über Heiligabend spricht. "Ich habe ein zweites Leben geschenkt bekommen. Dafür bin ich sehr dankbar. Ich habe eine tolle Familie, mit der ich Weihnachten verbringen werde. Ich freue mich auch, dass ich meine 85-jährige Mutter sehen werde. Es hätte alles auch ganz anders laufen können."

Rückblick. Freitag, der 16. Oktober. Roland Schmieder, der als Bauleiter arbeitet, macht einen Corona-Test. Ein Arbeiter auf der Baustelle war krank geworden und Schmieder wurde geraten, sich auch testen zu lassen. "Am Sonntag bekam ich dann das positive Testergebnis", sagt der 63-jährige Augsburger. Zunächst geht es ihm gut, am Dienstag dann spürt er erste Symptome, er bekommt Gliederschmerzen und Fieber. Ein paar Tage später ist das Fieber deutlich gestiegen, Schmieder hustet jetzt auch. Seine Frau besteht darauf, dass er sofort ins Krankenhaus gebracht wird – mit ihrer Vehemenz hat sie ihm wahrscheinlich das Leben gerettet. "Acht Stunden später wäre ich vielleicht tot gewesen", sagt Schmieder. Die Sauerstoffsättigung im Blut ist zu diesem Zeitpunkt komplett im Keller.

Roland Schmieder lag lange im Krankenhaus. Bild: Schmieder

Im Augsburger Uniklinikum kommt Schmieder sofort auf die Intensivstation. "Ich bin allen Menschen, die sich auf Station 1.1 um mich gekümmert haben, unendlich dankbar, etwa dem Stationsarzt Dr. Braun", sagt er im Gespräch mit unserer Redaktion. "Die Pfleger und Ärzte sind die wahren Engel unserer Zeit", fügt er hinzu. Drei Wochen liegt Schmieder auf der Intensivstation, sechs Tage davon im Koma. Seine Frau wird von den Ärzten jeden Tag über den Zustand ihres Mannes informiert – ob er überleben würde, war lange nicht klar. Rückblickend sagt Schmieder: "Es war die Hölle, ich war zwischen Leben und Tod."

20 Kilo durch die Corona-Infektion verloren

Nach drei Wochen versucht er das erste Mal, aufzustehen. Es klappt nicht, die Muskeln sind zu schwach. Insgesamt hat Schmieder 20 Kilo verloren. "Ich war eigentlich immer recht sportlich, habe Tennis und Golf gespielt", erzählt er. Allerdings habe er auch ein paar gesundheitliche Probleme wie Diabetes und einen zu hohen Blutdruck. Dass es ihn aber so sehr erwischen würde, dass er um sein Leben würde kämpfen müssen, das hätte er sich nie vorstellen können.

Wade Murphy fühlt sich auch heute, mehrere Wochen nach der Infektion, noch nicht fit. Bild: Murphy

Der Kampf, den Schmieder beschreibt, findet derzeit jeden Tag statt. Zwischen 20.000 und 30.000 Neuinfektionen werden derzeit pro Tag in Deutschland gemeldet – und täglich hunderte Tote. Wade Murphy, der in Aindling im Landkreis Aichach-Friedberg ein Transportunternehmen betreibt, hätte den Kampf gegen das Virus fast verloren. Anfang September bekommt plötzlich starke Schweißausbrüche. Er schleppt sich nach Hause, glaubt, sich eine heftige Erkältung eingefangen zu haben. Über das Wochenende steigt das Fieber aber immer weiter, teils über 40 Grad. Murphy geht zum Arzt, der schickt ihn ins Krankenhaus. Der Corona-Test fällt positiv aus – und Murphy, der als US-Soldat im Vietnamkrieg war, weiß jetzt, mit welchem Feind in seinem Körper er es zu tun hat.

Sein Zustand verschlechtert sich schnell. Er muss auf die Intensivstation, wird beatmet. "Ich war insgesamt fünf Wochen im Krankenhaus", sagt Murphy. Davon drei Wochen auf der Intensivstation. Zwei Wochen im Koma.

Auch Wochen nach der Infektion ist der 74-Jährige noch nicht fit

Fit ist er heute noch längst nicht. "Als ich aus dem Koma aufgewacht bin, konnte ich nur die Augen bewegen, ein paar Tage später die Zehen, nach einer Woche meine Beine. Meine Muskeln sind noch immer schwach, ich habe zehn Kilo abgenommen", erzählt der 74-Jährige. "Ich habe außerdem meinen Geruchssinn verloren, vieles schmeckt einfach holzig", sagt er.

Chronologie der Corona-Pandemie 2020 in Eilmeldungen 1 / 26 Zurück Vorwärts Mehr als 600 Eilmeldungen hat die Deutsche Presse-Agentur bis Dezember 2020 allein zum Corona-Virus gesendet. Die Überschriften dokumentieren die Zeitspanne von den ersten Hinweisen auf eine Ausbreitung der Viruserkrankung bis zu den jüngsten Erfolgen bei der Impfstoffentwicklung . Ein Überblick:

Januar 22.1. WHO ruft wegen Virus in China vorerst keine "internationale Notlage" aus 24.1. Zwei Fälle der neuen Lungenkrankheit in Frankreich nachgewiesen 28.1. E rster Coronavirus-Fall in Deutschland bestätigt 30.1. Coronavirus in China: WHO erklärt internationale Notlage

Februar 15.2. Frankreich meldet ersten Coronavirus-Todesfall in Europa 22.2. Italien will mit Coronavirus betroffene Städte abriegeln 29.2. Erster Coronavirus-Todesfall in den USA

März 9.3. Coronavirus: Landrat meldet ersten Todesfall in Deutschland 11.3. WHO bezeichnet Verbreitung des neuen Coronavirus als Pandemie 12.3. USA erlassen wegen Coronavirus 30-tägigen Einreisestopp aus Europa 12.3. CDU verschiebt Parteitag wegen Corona-Krise

12.3. Merkel: Wegen Coronavirus auf Sozialkontakte weitgehend verzichten 12.3. Bund und Länder: Ab Montag alle planbaren Operationen verschieben 13.3. UEFA stoppt vorerst Spielbetrieb im Fußball-Europapokal 13.3. NRW schließt nächste Woche alle Schulen (plus 14 weitere Eilmeldungen zu Schulschließungen in anderen Bundesländern)

13.3. DFL: Fußball-Bundesliga stellt Spielbetrieb vorerst ein 13.3. Trump ruft wegen Coronavirus nationalen Notstand aus 16.3. Regierung schlägt Schließung von Läden vor - Supermärkte aber offen 17.3. Maas startet Rückholaktion für im Ausland festsitzende Deutsche

17.3. Bundesregierung spricht weltweite Reisewarnung aus 17.3. Fußball-EM wegen Coronavirus um ein Jahr verschoben 17.3. Nur noch EU-Bürger sollen nach Deutschland reisen dürfen 18.3. Österreich kontrolliert ab Mitternacht Grenze zu Deutschland

19.3. Coronavirus-Pandemie: Italien meldet mehr Tote als China 21.3. Mietern soll in Krise nicht gekündigt werden dürfen 22.3. Bund und Länder wollen Restaurants unverzüglich schließen

24.3. IOC bestätigt: Olympia in Tokio wird verschoben 25.3. Historisches Hilfspaket in Corona-Krise beschlossen 27.3. Corona-Pandemie: Italien meldet fast 1000 Tote an einem Tag

April 2.4. Weltweit mehr als eine Million nachgewiesene Coronavirus-Infektionen 6.4. Kreise: Zwei Wochen Quarantäne bei Rückkehr nach Deutschland 6.4. Corona-Infektion: Britischer Premierminister auf Intensivstation 15.4. Bund will Öffnung von Geschäften bis 800 Quadratmeter ermöglichen

15.4. Schulstart in Deutschland schrittweise ab 4. Mai geplant 17.4. Spahn: Ausbruch ist beherrschbar geworden 21.4. Saison in Handball-Bundesliga abgebrochen 22.4. Erste klinische Studie zu Corona-Impfstoff in Deutschland zugelassen

23.4. Merkel: Länder in Corona-Krise teils zu forsch 28.4. Nun bundesweite Maskenpflicht auch im Einzelhandel 30.4. Betriebe melden für 10,1 Millionen Menschen Kurzarbeit an

Mai 5.5. Wirtschaftsminister der Länder wollen Gastronomieöffnung ab 9. Mai 6.5. Bund will Öffnung aller Geschäfte in Corona-Krise erlauben 6.5. Politik erlaubt Geisterspiele der Fußball-Bundesliga ab Mitte Mai

13.5. Bundesregierung beschließt Lockerung der Grenzkontrollen 15.5. Deutsche Wirtschaft bricht in der Corona-Krise ein 26.5. Bund und Länder einig: Kontaktbeschränkungen bis 29. Juni

Juni 9.6. Deutscher Export bricht im April um mehr als 30 Prozent ein 16.6. Offizielle Corona-Warn-App steht zum Download bereit 17.6. Großveranstaltungen werden mit Ausnahmen bis Ende Oktober verboten 17.6. Schulen sollen nach Sommerferien wieder komplett öffnen können

23.6. Zahlreiche Einschränkungen nach Corona-Ausbruch bei Tönnies 25.6. EU-Kommission genehmigt Rettungspaket für Lufthansa 29.6. Bundestag beschließt Mehrwertsteuersenkung und Familienbonus

Juli 3.7. Arznei Remdesivir erhält europäische Zulassung für Covid-19 7.7. Brasiliens Präsident Bolsonaro mit Coronavirus infiziert 22.7. Corona-Tests bei Einreise aus Risikogebieten sollen Pflicht werden 30.7. Deutsche Konjunktur bricht dramatisch ein 30.7. Historischer Konjunktureinbruch in den USA wegen Corona-Krise

August 11.8. Putin: Russland lässt Impfstoff gegen Coronavirus zu 14.8. Reisewarnung des Auswärtigen Amts für fast ganz Spanien samt Mallorca 27.8. Bund und Länder: Großveranstaltungen bis Ende des Jahres verboten

September 29.9. Feiern in öffentlichen Räumen auf 50 Teilnehmer beschränkt 30.9. Neue Corona-Risikogebiete in elf europäischen Ländern

Oktober 2.10. US-Präsident Trump und First Lady positiv auf Coronavirus getestet 7.10. Länder: Beherbergungsverbot für Reisende aus Risikogebieten 8.10. Corona-Neuinfektionen in Deutschland steigen sprunghaft auf über 4000 14.10. Beschluss: Sperrstunde um 23 Uhr für Gastronomie in Corona-Hotspots

14.10. Bund und Länder wollen striktere Kontaktbeschränkungen in Hotspots 14.10. Frankreich führt Gesundheitsnotstand wieder ein 15.10. RKI meldet Rekordwert bei Corona-Neuinfektionen in Deutschland 21.10. Gesundheitsminister Spahn positiv auf Corona getestet

26.10. CDU-Spitze verschiebt Parteitag zur Vorsitzendenwahl ins nächste Jahr 28.10. Bund und Länder: Beginn von Kontaktbeschränkungen am 2. November 28.10. Bund und Länder wollen Gastronomiebetriebe vorübergehend schließen

November 2.11. Teil-Lockdown startet: Öffentliches Leben wird heruntergefahren 9.11. Biontech veröffentlicht vielversprechende Daten zu Corona-Impfstoff 16.11. Auch US-Konzern Moderna legt positive Daten zu Corona-Impfstoff vor 16.11. Bund und Länder appellieren: Keine privaten Feiern mehr

18.11. Bundestag beschließt Änderungen beim Infektionsschutzgesetz 25.11. Private Zusammenkünfte werden auf fünf Personen begrenzt 25.11. Bund und Länder lockern Kontaktbeschränkungen für Weihnachten 30.11. Moderna will Zulassung für Corona-Impfstoff in EU beantragen

Dezember 1.12. Biontech und Pfizer beantragen EU-Zulassung für Corona-Impfstoff 2.12. Biontech und Pfizer: Großbritannien lässt Corona-Impfstoff zu 2.12. Bund und Länder: Teil-Lockdown wird bis in den Januar verlängert 9.12. Verfassungsschutz Baden-Württemberg beobachtet "Querdenken"-Bewegung

12.12. Corona-Impfstoff von Biontech und Pfizer erhält US-Notfallzulassung 13.12. Bund und Länder beschließen harten Lockdown ab dem 16. Dezember 13.12. Bund und Länder beschließen Versammlungsverbot an Silvester 13.12. Möglichst keine Schul- und Kita-Besuche ab Mittwoch bis 10. Januar 13.12. Bund erhöht Corona-Finanzhilfen für Unternehmen (dpa)

Nach den schrecklichen Wochen, die Murphy hinter sich hat, freut er sich nun umso mehr auf Weihnachten. Mit seiner Frau, seiner Tochter und seinen Enkelkindern. "Das wird ein wunderbares Fest. Ich bin so dankbar, dass ich überlebt habe." Als er im Koma lag, habe er oft mit Gott gesprochen, fährt er fort. "Ich habe ihn gebeten, mich nicht allein zu lassen." Als Murphy endlich aufwacht, ist er nicht allein. Seine Frau sitzt an seinem Bett.

Fieber, Durchfall, kein Geruchssinn mehr

Eine Infektion verläuft natürlich nicht immer so dramatisch wie bei Wade Murphy oder Roland Schmieder. Viele Menschen haben leichtere Symptome – aber auch sie sind nachhaltig geprägt. So wie Maria Welser.

Maria Welser hatte einen leichten Verlauf. Dass viele die Krankheit nicht ernst nehmen, kann sie trotzdem nicht verstehen. Bild: Welser

Die 63-Jährige arbeitet in Kirchheim im Unterallgäu im Sozialzentrum. "Ich habe mich vermutlich bei einem Bewohner angesteckt", erzählt sie. Ende Oktober wird Welser krank. "Ich bin an einem Samstagmorgen aufgewacht und habe bemerkt, dass ich Fieber habe. Die Vermutung, dass es Covid-19 ist, lag nahe." In den kommenden zweieinhalb Wochen geht das Fieber kaum runter, Welser hat zudem Bauchschmerzen und Durchfälle. "Nach den ersten Tagen kam der Husten hinzu. Atemnot hatte ich aber nicht." Trotzdem geht es ihr schlecht, sie ist schlapp, müde, verliert ihren Geruchssinn. "Drei Wochen ging das so", erzählt Welser im Gespräch mit unserer Redaktion. "Jetzt bin ich zum Glück wieder fit." Welser freut sich nach den vergangenen turbulenten Wochen auf Weihnachten mit der Familie. Wie das genau aussehen wird, weiß sie aber noch nicht.

Die 63-Jährige ist in diesen Tagen oft nachdenklich. Weil sie den Eindruck hat, dass viele die Erkrankung nicht ernst nehmen. "Ich kenne viele, die sich nicht impfen lassen wollen. Das kann ich überhaupt nicht verstehen. Und das obwohl ich einen leichten Verlauf hatte."

Auch Roland Schmieder aus Augsburg kann nicht verstehen, dass es viele Menschen gibt, die das Coronavirus auf die leichte Schulter nehmen. "Im Zimmer neben mit lag ein 30-Jähriger, bei dem man einen Luftröhrenschnitt machen musste", sagt er. "Man muss sich immer im Klaren sein, dass man an diesem Virus sterben kann."

