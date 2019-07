vor 34 Min.

Es wird heiß - Region steht neue Hitzewelle bevor

Der Sommer kommt zurück in die Region: Am Wochenanfang startet die Hitzewelle. Am Donnerstag wird es mit ungefähr 33 Grad am heißesten, ab Freitag purzeln die Temperaturen ein wenig.

Vergangener Monat war der wärmste Juni seit Beginn der Messungen. Auch nächste Woche wird heiß: Ab Montag steigen die Temperaturen weit über die 30-Grad-Marke.

Von Daniel Flemm

Der Blick auf die Wettervorhersage für kommende Woche lässt Erinnerungen an den vergangenen Monat wachwerden. Mit Temperaturen jenseits der 30-Grad-Marke setzte der Juni den Menschen in der Region Augsburg zu und stellte einen neuen Hitzerekord für den Monat auf: Laut Daten des Wetterdienstes Wetterkontor wurden an der Wetterstation in Augsburg-Mühlhausen am 26. Juni 34,6 Grad gemessen - der höchste Wert seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1947.

Wetter in Bayern: Neue Hitzewelle rollt in der kommenden Woche an

Und auch der Juli könnte ein heißer Monat werden: Nach einigen wechselhaften Tagen zuletzt brachte Hoch Yvonne bereits am Wochenende den Sommer in die Region zurück - und sorgt wohl für die nächste Hitzewelle in der kommenden Woche. Tief Theo verabschiedete sich nach Südeuropa.

Glutofen: Donnerstag wird heißester Tag der Woche

Der Sonntag bot die letzte Gelegenheit, sich im Freibad oder Biergarten bei angenehm-warmen Temperaturen auf die heiße Woche vorzubereiten: Im Tagesverlauf erreichen die Werte zwischen 23 und 27 Grad. In der Nacht auf Montag kühlt es auf 14 Grad ab.

Bereits am Montag dürften Biergärten und Eisdielen wieder großen Ansturm erwarten. Schließlich kratzt das Thermometer in Augsburg erneut an der 30-Grad-Marke. "Spätestens ab Dienstag sind Temperaturen von 31 Grad und mehr zu erwarten", sagt Jürgen Schmidt, Diplom-Meteorologe von Wetterkontor. "Die Hitzewelle hält dann auf jeden Fall bis Freitag an. Am Donnerstag erlebt die Region Augsburg mit 33 Grad den vorerst heißesten Tag." Andernorts in der Bundesrepublik lässt Saharahitze die Quecksilbersäule bis auf 39 Grad oder sogar über 40 Grad schießen. So erwartet an Rhein, Mosel und Ruhr. Mancher Experte sieht bereits den Hitzerekord aus dem Sommer 2015 purzeln. Damals maßen Wetterfrösche unbarmherzige 40,3 Grad in Kitzingen am Main.

Temperaturen im Juni erreichten globalen Rekord, Freitag normalisieren sich Werte

Auch außerhalb Bayerns landeten Temperaturen im Juni im Rekordbereich: Wie die US-Klimabehörde National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) am Donnerstag mitteilte, lag die Höchsttemperatur im globalen Durchschnitt 0,02 Grad über den Werten für den bisherigen Rekord-Juni 2016. Die Durchschnittstemperatur über Land- und Ozeanflächen lag sogar um 0,95 Grad höher als der Durchschnittswert des 20. Jahrhunderts.

Dass in diesem Sommer in Augsburg ein weiterer Temperaturrekord fällt, ist Experte Schmidt zufolge nicht unmöglich. Das Temperaturniveau der Sommermonate habe sich mit dem Klimawandel grundsätzlich erhöht. Den Höchstwert für den Monat Juli wird die Region in der kommenden Woche aber noch nicht erreichen: 37,1 Grad, die am 27. Juli 1983 in Mühlhausen gemessen wurden, scheinen für Hoch Yvonne glücklicherweise unerreichbar zu sein. Am Freitag nimmt die hitzige Wetterlage etwas Dampf raus. Die Temperaturen sollen dann auf ein normales Hochsommerwetter-Niveau purzeln. (mit dpa)

