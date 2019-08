16:35 Uhr

Europaweit gesuchter mutmaßlicher Gewalttäter gefasst

Der Mann wurde seit einem Überfall in Großbritannien im Frühjahr 2016 europaweit per Haftbefehl gesucht.

Ein 36-Jähriger wurde in Kiefersfelden nahe der österreichischen Grenze gefasst und sitzt nun in einem Münchner Gefängnis. Der Mann wurde europaweit gesucht.

Bei einer Kontrolle in Kiefersfelden an der Grenze zu Österreich hat die Bundespolizei am Freitag einen europaweit gesuchten Mann festgenommen, der einen schlafenden Mann fast erschlagen haben soll.

Verdächtiger soll britischen Behörden überstellt werden

Der 36-Jährige soll mit drei anderen Männern in eine Wohnung im britischen Sheffield eingebrochen sein, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Nach Angaben der Polizei griffen sie den schlafenden Bewohner mit einem Baseballschläger an. Der Mann erlitt eine Schädelfraktur und mehrere Beinbrüche.

Seit dem Überfall im Frühjahr 2016 wird der 36-Jährige europaweit per Haftbefehl gesucht. Er sitzt nun in einem Münchner Gefängnis und soll bald an die britischen Behörden übergeben werden. (dpa/lby)

