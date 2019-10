vor 19 Min.

Explosion in Bankfiliale – Täter auf der Flucht

In einer Bankfiliale in der Vohburg an der Donau haben unbekannte Täter in der Nacht zum Dienstag eine Explosion verursacht und sind anschließend geflüchtet.

In einer Bankfiliale in der Vohburg an der Donau haben unbekannte Täter in der Nacht zum Dienstag eine Explosion verursacht und sind anschließend geflüchtet. Durch die Detonation sei der Bankbereich im Erdgeschoss stark beschädigt worden, teilte die Polizei mit. Ob die Täter Bargeld erbeuteten, war zunächst nicht bekannt. (dpa/lby)

