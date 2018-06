vor 50 Min.

Filmfest München soll Medienfestival werden Bayern

Das Münchner Filmfest will sich weiterentwickeln. Mit zahlreichen Neuerungen soll es zum Medienfestival werden. Der Freistaat unterstützt das großzügig.

Das Münchner Filmfest soll sich zu einem Medienfestival weiterentwickeln. Dazu will der Freistaat Bayern drei Millionen Euro pro Jahr zusätzlich zur Verfügung stellen, wie Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Freitag in München ankündigte. "Mit einem neuen Festivalzentrum, einem neuen zentralen Wettbewerb, mit einem Bürgerfest und neuen Formaten für die Begegnung mit den Stars setzen wir auf echte Neuerungen", sagte Söder.

Mit der Weiterentwicklung reagiere das Filmfest auf Veränderungen innerhalb der Medienbranche, hieß es dazu vom Filmfest München. "Schon seit einiger Zeit beobachten wir die Veränderungen in der Film- und Medienbranche wie auch im Medienkonsumverhalten der Menschen. Nun wird aus dem Blick in die Zukunft der Schritt in die Zukunft", sagte Festivalleiterin Diana Iljine.

Weiterhin sollten beim Filmfest internationale Filme gezeigt werden, zudem wolle man sich aber auch für aktuelle Entwicklungen und Innovationen in den Medien öffnen.

Wann und wie die drei Millionen Euro investiert werden, ist noch nicht klar. Nach dem Filmfest 2018, das kommende Woche beginnt, wolle man in die Planung einsteigen.(dpa)

