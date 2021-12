Donnersbergerbrücke

vor 13 Min.

Fliegerbombe explodiert in München: Stammstrecke gesperrt, vier Verletzte

Feuerwehrleute, Polizisten und Bahnbedienstete nach der Explosion an der Donnersbergerbrücke.

In München ist am Mittwoch eine Fliegerbombe in der Nähe der Donnersbergerbrücke explodiert. Die Stammstrecke ist gesperrt, im Fernverkehr kommt es zu Verspätungen.

Nach der Explosion einer Fliegerbombe am Mittwochmittag sind die Münchner Feuerwehr und Polizei in der Nähe der Donnersbergerbrücke im Großeinsatz. Der Nah- und Fernverkehr ist stark beeinträchtigt. Heute ist eine Fliegerbombe in München explodiert Nach Auskunft der Polizei hatte es nahe der Donnersbergerbrücke einen lauten Knall gegeben, anschließend bildete sich eine Rauchsäule. Die Feuerwehr sprach von einer Explosion. "Wir sind dabei, die Personen zu versorgen", sagte ein Feuerwehrsprecher vor Ort. Laut Feuerwehr sollen vier Personen verletzt worden sein, eine davon schwer. Einige S-Bahnen mussten evakuiert werden. Nach Angaben der Deutschen Bahn hatte sich die Explosion zwischen Donnersbergerbrücke und Hirschgarten ereignet. Eine Fliegerbombe war auf einer Baustelle der Deutschen Bahn detoniert. Auf dem Gelände wird an der zweiten Stammstrecke gebaut. Bei einer Tunnelbohrung war die Bombe laut Polizei explodiert. Fliegerbombe explodiert: Stammstrecke in München betroffen Die Münchner Polizei bittet darum, den Ort der Explosion weiträumig zu umfahren. Der Gefahrenbereich sei abgesperrt, außerhalb davon bestehe keine Gefahr. Seit etwa 14:30 Uhr können die Züge des Fern- und Regionalverkehrs laut Deutscher Bahn wieder fahren. Es sei jedoch noch mit Verspätungen zu rechnen, teilt die Bahn mit. Zudem müsse ein Teil der Gleise noch gesperrt bleiben, da die Strecke noch auf Schäden untersucht wird. Aus diesem Grunde ist die S-Bahn Stammstrecke vorerst weiterhin gesperrt. Mehr Informationen zur Betriebslage gibt es bei der S-Bahn München. (mmhe, jako, mit dpa)

