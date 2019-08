16:28 Uhr

Flughafen Memmingen zwei Wochen lang komplett gesperrt

Der Flughafen Memmingen wird vom 17. bis 30. September 2019 komplett gesperrt. Dort finden in der Zeit keine Flüge statt.

Schlechte Nachrichten für alle, die im September vom Flughafen Memmingen aus fliegen wollten: Wegen einer umfangreichen Sanierung steht zwei Wochen lang der Betrieb still.

Noch herrscht am Memminger Flughafen reges Treiben. Doch der Allgäu-Airport bereitet sich bereits auf ein ungewöhnliches Ereignis vor: Vom 17. bis 30. September ruht der Flugverkehr – etwa 320 Flüge hätten eigentlich in diesem Zeitraum stattfinden sollen, wurden aber gestrichen. Dennoch wird Hochbetrieb auf der Start- und Landebahn herrschen. Wegen umfangreicher Sanierungsarbeiten sind dann dort aber keine Düsenjets zu sehen, sondern schwere Baumaschinen und Lastwagen.

Start- und Landebahn am Allgäu Airport wird saniert - 320 Flüge fallen aus

Seit Monaten heben Bauarbeiter entlang der Piste Schächte aus und verlegen Kabel – bislang immer nachts, um den Flugbetrieb nicht zu stören. „Bisher läuft alles nach Plan“, sagt Airport-Geschäftsführer Ralf Schmid. Doch nun komme der Höhepunkt: Da die noch aus der militärischen Nutzung stammende, 2981 Meter lange Start- und Landebahn in der derzeitigen Breite von 30 Metern nicht internationalen Standards entspricht, wird sie auf 45 Meter verbreitert. Dazu werden rund 2700 Kubikmeter Beton verbaut. Insgesamt wird der Asphalt auf einer Fläche von 165.000 Quadratmetern erneuert.

Damit beim Feinbelag möglichst wenige Übergänge und Nähte entstehen, hatten sich die Planer entschlossen, dies in einer konzertierten Aktion mit bis zu 300 Beteiligten während einer Schließung des Airports umzusetzen. Insgesamt sind 17,7 Millionen Euro eingeplant, von denen der Freistaat Bayern mindestens 12,2 Millionen übernehmen wird. Die Europäische Union hatte der Förderung zugestimmt. Wegen der allgemein steigenden Baukosten könnte sich die Summe allerdings noch erhöhen. Während der Bauarbeiten werden in mehreren Anlieger-Gemeinden deutlich mehr Lastwagen als sonst unterwegs sein.

Flughafen Memmingen gesperrt - das müssen Fluggäste wissen

Und was bedeutet die Sperrung für die Fluggäste? „Ryanair hat in der Zeit von 17. bis 30. September alle Flüge von und nach Memmingen gestrichen“, sagt Airport-Marketingleiterin Marina Siladji. Wizz Air und einige Charterflieger weichen auf andere Flughäfen aus. „Wer für diesen Zeitraum einen Flug gebucht hat, sollte die Hinweise auf seinem Ticket überprüfen und bei Unklarheiten die Fluggesellschaft kontaktieren.“ Das Terminal hat während der Bauarbeiten täglich geöffnet. Der Informationsschalter und die Parkzentrale sind von 9 bis 18 Uhr besetzt. Ihren Verkehr einstellen werden in der Zeit der Allgäu Airport Express, Flixbus und die Buslinie vom Memminger Bahnhof zum Terminal.

Neben der Sanierung der Start- und Landebahn und der Erneuerung des Landesystems werden auch die Gepäckhalle erweitert, Vorfeldflächen vergrößert und ein Regenrückhaltebecken gebaut. Mit einem Abschluss der gesamten Arbeiten ist im Jahr 2021 zu rechnen. (AZ)

