vor 28 Min.

Frau stirbt im Stau auf der A8 bei Ulm: Ist sie erfroren? Bayern

Ein einem 35 Kilometer langen Stau auf der A8 bei Ulm ist am Donnerstag eine Frau gestorben.

Auf der A8 staut sich der Verkehr in der Nacht wegen des Schnees bei Ulm 35 Kilometer lang. Eine im Stau stehende 54-Jährige stirbt in ihrem Auto.

Wegen des starken Schneefalls ging auf der A8 bei Ulm in Fahrtrichtung Stuttgart in der Nacht auf Donnerstag nichts mehr. Mehrere Lkw hatten sich auf der glatten Fahrbahn festgefahren und blockierten die Autobahn, wie eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Ulm gegenüber unserer Redaktion bestätigt.

In Folge dessen entwickelte sich ein rund 35 Kilometer langer Stau zwischen den Anschlussstellen Ulm-Ost und Mühlhausen, mehrere Stunden lang gab es auf der Straße keine Bewegung. Die Polizei, das Technische Hilfswerk (THW) und die Autobahnmeisterei seien sofort alarmiert worden um die Strecke von den Schneemassen zu befreien und die liegengebliebenen Fahrzeuge von der Straße zu entfernen. Rettungsdienste kümmerten sich laut Polizei um die im Stau stehenden Fahrer, die in der Kälte ausharren mussten und verteilten heiße Getränke und Decken.

Frau stirbt im Stau auf der A8 bei Ulm im Stau

Für eine 54-Jährige kam allerdings jede Hilfe zu spät. Die im Stau stehende Autofahrerin wurde von den Helfern leblos in ihrem Wagen gefunden und konnte nicht mehr reanimiert werden, heißt es von der Polizei. Ob sie erfroren ist, will die Sprecherin des Polizeipräsidiums Ulm nicht bestätigen. Man prüfe, ob ein Fremdverschulden beim Tod der Frau vorliege, alles weitere sei werde erst eine medizinische Untersuchung zeigen.

Auch am Donnerstagmorgen staut sich die A8 in Fahrtrichtung Stuttgart noch auf einer Länge von rund zehn Kilometern auf Höhe von Merklingen. Zwischenzeitlich sei die Fahrbahn allerdings wieder relativ frei gewesen, heißt es von der Polizei. Der aktuelle Stau sei daher eher durch den Berufsverkehr und den anhaltenden Schneefall bedingt als durch die Probleme in der Nacht.

Zahlreiche Unfälle und Zugausfälle in der Region

In der ganzen Region kam es am Donnerstagmorgen zu Einschränkungen im Verkehr durch den anhaltenden Schneefall. Auf der A96 bei Stetten im Unterallgäu gab es einen Stau, nachdem zwei Lkw kollidierten und einer die Fahrbahn blockierte. Bei der Deutschen Bahn fielen mehrere Zugverbindungen aus, weil Strecken von umgestürzten Bäumen blockiert waren. (lare)

Themen Folgen