12:53 Uhr

Friedliche Proteste begleiten Besuch von Höcke und Weidel Bayern

Alice Weidel und Björn Höcke kommen am Samstag in die Region, parallel dazu gibt es Demonstrationen. Warum das mancherorts zu Zerwürfnissen führt.

Von Michael Böhm

Er ist einer der bekanntesten Politiker der AfD und gleichzeitig einer ihrer rechtesten: Björn Höcke. Er kritisiert, "dass Hitler als absolut böse dargestellt wird", er nennt das Holocaust-Denkmal in Berlin ein "Denkmal der Schande" und führte zuletzt zusammen mit Hooligans und Neonazis einen sogenannten "Trauermarsch" in Chemnitz an, nachdem dort mutmaßlich ein Flüchtling einen Deutschen erstochen hatte. An diesem Samstag wird der thüringische Fraktionsvorsitzende der Partei dem Landkreis Aichach-Friedberg einen Besuch abstatten.

Zum Besuch von Björn Höcke in Kissing werden 200 Gäste erwartet

In einem Gasthaus in Kissing soll er zu rund 200 Gästen sprechen – während sich vor der Tür Protest gegen Höcke und Co. formiert. Ein breites Bündnis aus mehreren Parteien und Organisationen hatte eine Gegendemonstration unter dem Motto "Vielfalt ist stärker" auf dem Rathausplatz angemeldet. "Uns ist es wichtig, zu betonen, dass wir für die Werte einer offenen Gesellschaft eintreten. Extremismus, Gewalt, Hass und Angstmacherei können und dürfen nie das Mittel von Demokraten sein!", schreiben die Initiatoren im Internet. Die Veranstalter der Kundgebung zählten bis zu 400 Menschen, die Polizei spricht von einem friedlichen Verlauf.

Auch beim Bundesparteitag in Augsburg war heftig gegen die AfD protestiert worden. Bild: Michael Hochgemuth (Archiv)

Die Organisatoren der AfD-Veranstaltung sahen den Protesten im Vorfeld gelassen entgegen. "Das hält eine Demokratie aus", sagt Josef Settele, Landtagskandidat der AfD aus Aindling. Die Polizei wisse Bescheid und ein privater Sicherheitsdienst werde dafür sorgen, dass "keine Krawallmacher" in den Saal des Landgasthofs Alt-Kissing kämen. Am Mittag soll dort schließlich Björn Höcke seine Sicht der Dinge zum Thema "Unrecht beenden, Grenzen schützen" darlegen.

Alice Weidel tritt fast parallel in Breitenthal auf

Dass Höcke aufgrund wiederholt völkischer, rassistischer und rechtsextremer Äußerungen selbst innerhalb der eigenen Partei umstritten ist und im Mai nur knapp einem Rauswurf entgangen war, stört Organisator Settele, der in den 90er Jahren für die Republikaner im Kreistag saß, derweil nicht. Auch das müsse eine Demokratie aushalten, "und Demokraten sind wir doch alle", sagt er. Zudem gebe es in der CSU linksgerichtete Politiker, in der SPD rechtsgerichtete und "bei den Grünen gemäßigte und linksversiffte" – da sei es doch nicht verwunderlich, wenn es auch in der AfD einen rechten und einen linken Flügel gebe: "Da muss man sich eben arrangieren." Er selbst hätte sich auch den Besuch anderer "populärer" AfD-Spitzen vorstellen können, räumt Settele ein, aber Jörg Meuthen und Alice Weidel seien am Samstag nicht verfügbar gewesen.

Björn Höcke, Vorsitzender der AfD-Fraktion im Thüringer Landtag, kommt nach Kissing. Bild: Bernd von Jutrczenka, dpa (Archiv)

Und tatsächlich tritt Alice Weidel beinahe zeitgleich nicht einmal 100 Kilometer von Höcke entfernt auf. Am Mittag ist sie im Vereinsheim in Breitenthal im Landkreis Günzburg zu Gast. Auch hier fanden sich verschiedene Parteien und Gruppierungen zusammen, die zu einer friedlichen Gegendemonstration luden.

Die AfD-Veranstaltung hat in dem 1200-Einwohner-Ort schon im Vorfeld zu Zerwürfnissen geführt. So traten unter anderem Bürger aus Vereinen aus, die der Partei das Vereinsheim zur Verfügung gestellt hatten. (mit AZ)

Neuigkeiten zur Landtagswahl in Bayern lesen Sie auch hier in unserem News-Blog.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen Folgen