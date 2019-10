Frühere Sommerferien? Warum Bayern da nicht mitmacht

Plus Berlin und Hamburg wollen den Beginn der Sommerferien bundesweit einheitlicher gestalten. Gegen den Vorschlag regt sich Widerstand - vor allem aus Bayern.

Wie weit der Ferienbeginn in den deutschen Bundesländern auseinander liegt, könnte kein Tag besser verdeutlichen als der 20. Juni 2019. An diesem Donnerstag gingen weder in Berlin noch in Bayern Kinder zur Schule, soweit die Gemeinsamkeit. Der feine Unterschied: Die Hauptstadtschüler freuten sich über den ersten Tag ihrer Sommerferien, während die bayerischen ihren vorletzten Tag der Pfingstferien genossen. Wenn es nach den Bundesländern Berlin und Hamburg geht, soll mit der großen Ferien-Diskrepanz möglichst bald Schluss sein. Sie fordern eine bundesweite Neuregelung der Sommerferien - mit Auswirkungen für Bayern.

Hamburgs Schulsenator: Später Ferienbeginn in Bayern "nicht nachvollziehbar"

Berlins Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) und Hamburgs Schulsenator Ties Rabe (SPD) wollen bei der Kultusministerkonferenz, die Donnerstag und Freitag in Berlin stattfindet, einen entsprechenden Antrag stellen. Demnach sollen die Sommerferien erst am 1. Juli beginnen dürfen und spätestens am 10. September enden. Die Politiker begründen ihren Vorstoß unter anderem damit, dass die länderübergreifende Zusammenarbeit bei Prüfungen durch die unterschiedlichen Ferienzeiten erschwert werde. Ein Ärgernis sind ihnen vor allem die südlichen Bundesländer. Der späte Sommerferienbeginn sei "nicht nachvollziehbar", kritisiert Ties Rabe.

Nicht alle Länder können so viel Kontinuität bei der Ferienplanung vorweisen wie Bayern oder Baden-Württemberg. So mussten in diesem Jahr unter anderem Berlin und Hamburg ihre Schüler besonders früh in die Sommerferien schicken, in den Jahren zuvor traf es beispielsweise Bremen und Niedersachsen. Der ständige Wechsel belaste Schüler und Lehrer, heißt es von den Befürwortern einer Neuregelung der Sommerferien.

Kultusminister Piazolo will an Ferienbeginn in Bayern festhalten

Bayerns Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) hält jedoch nichts von dem Vorstoß seiner Kollegen aus Berlin und Hamburg und hat Widerstand angekündigt. „Es gibt gute Gründe dafür, den großen Ferien-Korridor zu erhalten“, sagte er unserer Redaktion. „Für mich ist entscheidend, dass wir unsere bayerische Regelung beibehalten“, betonte Piazolo. „Dafür werde ich auch kämpfen“, kündigte er an und verwies darauf, dass es am Ende der Kultusministerkonferenz eine einhellige Entscheidung geben müsse. Wie die anderen Bundesländer ihre Ferien regeln wollen, sei nicht sein Thema, fügte er jedoch hinzu.

Wegen der zwei Wochen langen Pfingstferien, die es in Bayern im Gegensatz zu einigen Bundesländern gibt, brauche man auch aus organisatorischen Gründen einen gewissen Abstand zu den Sommerferien. In diese Zeit würden viele Klausuren und Prüfungen fallen, argumentiert Piazolo. Unterstützung erhält der Kultusminister vom Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverband (BLLV). Mit der bisherigen Regelung sei man in Bayern bisher gut gefahren, sagt der 1. Vizepräsident des BLLV, Gerd Nitschke. "Schon Anfang Juli in die Sommerferien zu gehen, wäre wegen der späten Pfingstferien kontraproduktiv." Die Kritik, dass die unterschiedlichen Ferienzeiten den länderübergreifenden Austausch von Prüfungsaufgaben erschweren würde, kann er nicht nachvollziehen. Bisher habe man immer eine einvernehmliche Lösung gefunden. Für das Abitur, das in der Regel im April und Mai geschrieben wird, sei der Beginn der Sommerferien ohnehin nicht von Bedeutung.

Michael Piazolo will an der jetzigen Sommerferien-Regelung festhalten. Bild: dpa

Elternvertreter befürworten späte Sommerferien in Bayern

Widerstand gegen einen verkürzten Ferien-Korridor erwartet Michael Piazolo auch von den Wirtschaftsministern der Länder. Diese würden aus touristischen Gesichtspunkten für die jetzige Regelung plädieren, ist sich der bayerische Kultusminister sicher. Denn wenn die Ferien sich in Deutschland stärker überschneiden würden, hätte das Einfluss auf den Verkehr und die Auslastung von Hotels. Nicht zuletzt auch auf die Preise für Urlaub, wie der Landesvorsitzende des Bayerischen Elternverbands, Martin Löwe, hervorhebt. Denn dass bayerische Familien in den Pfingstferien und am Ende der Sommerferien deutlich günstiger Urlaub machen können, sei ein großer Vorteil - und ein Grund dafür, dass eine "überwältigende Mehrheit" der Eltern die jetzige Regelung beibehalten wolle. "Dass unsere Kinder im heißen Juli noch in der Schule sitzen müssen, ist ein Nachteil", räumt Löwe ein. Doch zum Ende des Schuljahres stünden ohnehin viele Veranstaltungen wie Wandertage an.

Dass die Sommerferien im landwirtschaftlich geprägten Bayern so spät beginnen, hat traditionelle Gründe. "Die Argumentation, dass Schüler als Erntehelfer auf dem Hof gebraucht werden, ist natürlich überholt", sagt Piazolo. Aber ihm sei trotzdem wichtig, die Regelung zu behalten, "an die sich die Menschen in Bayern gewöhnt haben und die sie sich wünschen". Damit ist der bayerische Kultusminister nicht allein. Mehrere seiner Kollegen haben durchblicken lassen, an der bestehenden Regelung festhalten zu wollen. (mit dpa)

