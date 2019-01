08:56 Uhr

Fünf Leichtverletzte bei Auffahrunfall auf der A8 Bayern

Ein Auto ist auf der A8 auf einen weiteren Wagen aufgefahren. Fünf Menschen wurden leicht verletzt.

Eine 25-jährige Audi-Fahrerin ist am späten Samstagabend auf der A8 in Richtung München unterwegs gewesen und näherte sich auf dem rechten Fahrstreifen einem vor ihr fahrenden Mercedes. Dessen Fahrerin fuhr zwischen den Anschlussstellen Günzburg und Burgau wegen des Schneefalls nach eigenen Angaben mit etwa 70 Stundenkilometern.

Die Audi-Fahrerin entschloss sich laut Polizei, den Mercedes zu überholen, beschleunigte und wollte auf den Fahrstreifen nach links wechseln. Da sie aber plötzlich weiter voraus ein Blaulicht sah, bremste sie abrupt, um den Überholvorgang abzubrechen. Dadurch kam sie mit ihrem Wagen ins Schleudern und fuhr auf den Mercedes auf. Der drehte sich mehrfach und blieb dann auf dem linken Fahrstreifen entgegen der Fahrtrichtung stehen.

Der Audi rutschte nach rechts in die Schutzplanke, drehte sich und schleuderte nochmals gegen die Schutzplanke. Der Wagen kam schließlich auf dem Seitenstreifen zum Stehen. Alle fünf Insassen der beiden Autos wurden leicht verletzt und in die umliegenden Krankenhäuser gebracht. An den beiden Autos entstand ein Schaden von etwa 20.000 Euro. Außerdem wurden zehn Schutzplanken demoliert.

Zur Absicherung der Unfallstelle und Fahrbahnreinigung war die Feuerwehr Günzburg mit einem Zug und mehreren Absicherungsfahrzeugen im Einsatz. (zg)

