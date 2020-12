11:27 Uhr

Geparkter Lastwagen in München abgebrannt

In München ist ein Lastwagen abgebrannt.

In München hat das Führerhaus eines geparkten Lastwagens in der Nacht zum Samstag Feuer gefangen - die Brandursache ist noch unbekannt. Verletzt wurde niemand.

Ein Feuer hat in München einen geparkten Lastwagen erheblich beschädigt. Das Führerhaus des Dreiachsers war in der Nacht zu Samstag gegen 2 Uhr in Flammen aufgegangen, wie die Feuerwehr mitteilte. Verletzt wurde niemand. Zur Brandursache ermittelte die Polizei. Führerhaus, Verladekran und Ladefläche wurden zerstört. Die Schadenshöhe war zunächst unklar. (dpa)

