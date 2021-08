Blutspende in Bayern: Ein Notstand an Konserven hätte verheerende Folgen

Plus Die Versorgung mit Blutkonserven bleibt in Bayern angespannt. Viele Termine werden nicht gebucht. Wie zwei Spender die Lage beurteilen.

Krankenhäuser in der Region haben bereits auf den lebensbedrohlichen Engpass aufmerksam gemacht: Es fehlen Blutkonserven. Der Blutspendedienst des Bayerischen Roten Kreuzes, kurz BSD, erklärt: Die Versorgung mit Blut bleibt angespannt. Ein Absinken der hohen, aus den Kliniken gemeldeten Bedarfe sei noch nicht in Sicht.