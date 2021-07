Gewalttat

vor 34 Min.

Würzburger Attentäter ist weiter „psychisch auffällig“

Plus Die Suche nach dem Motiv für die tödliche Messerattacke in Würzburg gestaltet sich schwierig. Warum der Attentäter noch immer nicht vernommen werden konnte.

Von Manuela Göbel, Andreas Jungbauer, Benjamin Stahl und Henry Stern

Der 24-jährige Somalier, der am 25. Juni in Würzburg drei Frauen mit einem Messer getötet und mehrere Menschen teils schwer verletzt hat, ist bisher noch nicht ausführlich von den Ermittlern vernommen worden. „Wir sind immer noch bemüht, mit ihm zu sprechen“, sagte ein Sprecher des bayerischen Landeskriminalamts (LKA) in München am Dienstag.

