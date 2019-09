vor 39 Min.

Gibt es das Lollapalooza bald auch in München?

Das Lollapalooza ist eines der bekanntesten Musik-Festivals weltweit und findet auch in Berlin statt. Jetzt soll 2020 ein Ableger nach München kommen.

Von Lisa Gilz

In sieben verschieden Städten und sieben verschiedenen Ländern findet das Lollapalooza-Festival schon statt. Ursprünglich aus den USA, erfreut sich das Festival seit 2015 auch in Europa großer Beliebtheit. In Berlin allein lockt die Veranstaltung mehrere tausend Besucher jährlich an. Der Merkur berichtet, dass das Erfolgskonzept schon nächstes Jahr nach München kommen soll, wenn auch in leicht abgewandelter Form.

Olympiagelände in München soll zum Festival-Spielplatz für Lollapalooza werden

So wie in Berlin soll das Festival auch in München auf dem Olympiagelände stattfinden. Ein Vertrag zwischen dem Veranstalter und der Olympiapark GmbH wäre schon vorgelegt worden, man stehe kurz vor der Unterschrift, heißt es in dem Bericht. Insgesamt sollen in zwei Tagen vier Bühnen bespielt werden. Die Veranstalter rechnen im ersten Jahr angeblich mit 45.000 Besuchern. 2021 soll das Festival schon einen Tag länger dauern und etwa 85.000 Besucher haben, heißt es im Merkur weiter. Beim Lollapalooza in Berlin sind bereits Acts wie David Guetta, Billie Eilish, Kings of Leon, Kraftklub oder Rita Ora aufgetreten.

Namensänderung: Lollapalooza wird zum Superbloom

Anders als in Berlin soll das Festival nicht als Lollapalooza stattfinden, sondern unter dem Namen Superbloom. Die Veranstalter von Lollapalooza wollen auf dem Festival nicht nur Musik, sondern auch Theather, Kunst, Workshops und Lesungen anbieten und dafür lokale Partner mit einbinden. Der Merkur berichtet außerdem, dass schon ein Datum für die Veranstaltung angedacht ist: der 5. und 6. September 2020. Die Vorsitzenden der Olympia GmbH und die Stadt München würden ein solches Festival demnach begrüßen.

Was ist preislich bei dem Lollapalooza-Ableger in München zu erwarten?

Eine feste Preisvorstellung für die Tickets wurde noch nicht angesprochen, allerdings sind wohl ähnliche Preise wie beim Lollapaooza in Berlin zu erwarten. Da kostet das Wochenendticket für zwei Tage um die 150 Euro, Tages-Tickets gibt es ab 84 Euro. Anders als bei Festivals wie Rock am Ring oder Wacken gibt es keinen Campingplatz beim Lollapalooza in Berlin.

