17:01 Uhr

Goldfinger-Prozess wird eingestellt: Die Angeklagten zahlen keinen Cent

Plus Der Goldfinger-Prozess um milliardenschwere Steuerhinterziehung endet mit einem Debakel für die Augsburger Staatsanwaltschaft. Den Freistaat Bayern könnte das teuer zu stehen kommen.

Nach mehr als einem Jahr endet der Augsburger Goldfinger-Prozess um angeblich milliardenschwere Steuerhinterziehung mit einem Donnerschlag: Das Verfahren wird wegen Geringfügigkeit eingestellt, die Angeklagten müssen nicht einmal eine Geldauflage zahlen. Das haben mehrere zuverlässige Quellen aus der Justiz unserer Redaktion bestätigt. Demnach haben sich Gericht, Staatsanwaltschaft und Verteidigung nach wochenlangen Verhandlungen hinter verschlossenen Türen auf diese Lösung geeinigt. Nach unseren Recherchen hat das spektakuläre Ergebnis die Zustimmung der Generalstaatsanwaltschaft München und des bayerischen Justizministeriums. Erst am kommenden Montag soll es öffentlich gemacht werden.

Rechtsanwalt Richard Beyer verteidigt im Goldfinger-Prozess den angeklagten Anwalt Martin H. Bild: Ulrich Wagner

Viele weitere Goldfinger-Prozesse in Augsburg hätten folgen sollen

Für die Augsburger Staatsanwaltschaft ist das eine herbe Niederlage. Acht Jahre lang haben deren Ermittler zusammen mit Steuerfahndern an dem Fall gearbeitet. Sie wollten nachweisen, dass das nach dem bekannten James-Bond-Film benannte Goldfinger-Steuersparmodell strafbar ist. Im Laufe des Ermittlungsverfahrens gab es Anfang 2018 eine bundesweite Großrazzia, in deren Folge sieben Rechtsanwälte und Steuerberater teils für Monate in U-Haft saßen.

Der erste Prozess vor dem Augsburger Landgericht gegen die Münchner Anwälte und Steuerberater Martin H. und Diethard G. sollte aus Sicht der Staatsanwaltschaft das Pilotverfahren für eine ganze Reihe weiterer Prozesse sein, deren Verlauf nun in den Sternen steht. Insgesamt hatten die Beschuldigten das Steuermodell an gut 100 Einkommensmillionäre in ganz Deutschland vertrieben, gegen die zum Teil auch bereits Anklagen vorliegen.

So funktioniert der "Goldfinger"-Steuertrick 1 / 6 Zurück Vorwärts Der "Goldfinger"-Steuertrick kurz erklärt

Vereinfacht ausgedrückt funktioniert „Goldfinger“ so: Die Goldhandelsfirma musste in einem Land gegründet werden, mit dem Deutschland ein Doppelbesteuerungsabkommen hat. Auf diese Weise konnten Verluste beim Ankauf von Gold in Deutschland steuerlich geltend gemacht werden.

So wurden Einkünfte aus dem Verkauf des Goldes im Jahr darauf steuerlich kompensiert. Die Steuerlast konnte massiv gedrückt werden.

Im besten Fall konnte im ersten Jahr der Steuersatz auf null Prozent gesenkt werden. Im nächsten Jahr erhöhte sich der Steuersatz nur minimal, weil der Betroffene ohnehin nahe am Spitzensteuersatz lag.

Beim „Goldfinger“-Modell hat der Gesetzgeber über Jahre ein Schlupfloch gelassen. Vor allem bei Einkommensmillionären war dieser Trick beliebt, sie konnten ihre Steuerlast massiv reduzieren. Doch seit 2013 ist die Steuervermeidung über dieses Modell gesetzlich verboten.

Der Bundesfinanzhof in München, das höchste deutsche Finanzgericht, hatte 2017 allerdings zwei spezielle „Goldfinger“-Modelle unter bestimmten Voraussetzungen als zulässig akzeptiert. Hier stellt sich aber die Gerechtigkeitsfrage. Denn dieses Modell können sich nur Reiche leisten, weil dafür hohe Summen und teure Top-Steuerberater nötig sind. (hogs)

Die Angeklagten verzichten nun auf millionenschwere Klagen gegen den Freistaat Bayern

Das Ende im ersten Goldfinger-Prozess geht sogar noch einen Schritt weiter. Das Landgericht Augsburg billigt den beiden Angeklagten nämlich eine Entschädigung zu. Die dürfte sich im Millionenbereich bewegen. Martin H. und Diethard G. verzichten dafür auf millionenschwere Entschädigungsklagen gegen den Freistaat.

Lesen Sie dazu auch den Kommentar: Der Goldfinger-Prozess zerstört das Vertrauen in die Gerechtigkeit

Weitere Artikel zum Thema

Alle Artikel zum Goldfinger-Prozess in Augsburg finden Sie auch gebündelt auf dieser Seite.

Hören Sie sich dazu auch unsere Podcastfolge über den außergewöhnlichen Goldfinger-Prozess an:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen