vor 56 Min.

Großeinsatz wegen Pfefferspray an Berufsschule

Eine 18-Jährige hat in Fürstenfeldbruck ein Pfefferspray mit in die Schule gebracht.

Eine 18-Jährige nimmt ein Pfefferspray mit in die Schule. Das wird wohl versehentlich ausgelöst - und verletzt mehrere Mitschüler.

In Fürstenfeldbruck hat ein Pfefferspray am Donnerstagmorgen an einer Berufsschule für Wirbel gesorgt: Wie die Polizei mitteilte, hätten mehrere Schüler über Atemwegbeschwerden geklagt.

Eine 18 Jahre alte Schülerin habe das Spray in ihrer Tasche mit in die Schule gebracht. Vermutlich wurde die Spraydose aus Versehen betätigt.

Die Rettungskräfte behandelten 17 Schüler mit Augen- und Atemwegsreizungen. Vier davon wurden ins Krankenhaus gebracht.

Das Pfefferspray ist grundsätzlich zugelassen. Die Polizei ermittelt dennoch wegen fahrlässiger Körperverletzung. (AZ)

