"Meine Frau hat mich kaputt gemacht" - Wenn Männer zu Opfern werden

Plus Häusliche Gewalt trifft in erster Linie Frauen - aber nicht nur. Jedes fünfte Opfer ist ein Mann. Ein Betroffener erzählt, warum die Schläge der Ehefrau für ihn nicht das größte Problem waren.

In der Nacht haben sie wieder gestritten. Der Streit eskalierte, seine Frau bedrohte ihn mit einer Schere, zerschnitt seine Jacke und seine Schuhe. Ben (Name von der Redaktion geändert) floh durch das Toilettenfenster. „Ich habe ihr nicht gesagt, wohin ich gehe“, sagt er. „Nur, dass ich nie wieder nach Hause komme.“