vor 32 Min.

Hausärzte impfen jetzt: Große Hoffnungen und Probleme im Praxistest

Jetzt geht es los: Allgemeinmediziner Roland Eberstein aus Friedberg hat am Dienstag die ersten Spritzen aufgezogen.

Plus Ab sofort dürfen auch Hausärzte impfen. Die Hoffnung ist groß, dass jetzt alles einfacher wird. Doch der erste Impftag bringt ernste Probleme.

Die Hausarztpraxis von Sylvia Schams und ihren fünf Kollegen befindet sich – was das Thema Corona-Impfungen angeht – in Kaufbeuren an einem recht passenden Ort: direkt gegenüber dem Seniorenheim Heinzelmannstift, wo besonders viele Menschen auf raschen Impfschutz angewiesen sind. „Doch die Bewohner des Heimes sind zum Glück schon versorgt“, sagt die 56-jährige Medizinerin. Dort waren die mobilen Teams des Kaufbeurer Impfzentrums im Einsatz. Aber Sylvia Schams ist froh, dass nun endlich auch sie als Hausärztin ihren Beitrag zum Schutz der Bevölkerung leisten kann. Seit Dienstag darf sie impfen.

