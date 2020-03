17:26 Uhr

Hier sehen Sie den Gottesdienst mit dem Augsburger Bischof im Stream

Am Sonntag wird Bischof Bertram Meier in seiner Privatkapelle eine Messe abhalten.

Wegen der Corona-Krise sind auch Gottesdienste abgesagt worden. Hier übertragen wir gemeinsam mit a.tv die Sonntagsmesse mit Bischof Meier.

Gemeinsam beten – das ist in den Zeiten von Corona nur noch bedingt möglich: Gottesdienste und Messen aller Konfessionen sind abgesagt, die Gefahr ist zu hoch, sich bei großen Veranstaltungen mit dem neuartigen Coronavirus anzustecken.

Gemeinsam mit a.tv wollen wir unseren Lesern aber trotzdem ermöglichen, an einer Sonntagsmesse teilzunehmen. a.tv überträgt am Sonntag, 22. März, um 10 Uhr die Messe in der Privatkapelle des Augsburger Bischof Bertram Meier. Wir zeigen den Livestream von a.tv an dieser Stelle. Nach dem Ende der Messe können Sie den Gottesdienst hier weiterhin ganz in Ruhe als Video anschauen.

