Hier sehen Sie die Pressekonferenz von Markus Söder im Stream

Seit Donnerstag gab es offenbar intensive Gespräche von Markus Söder mit Kabinett, Corona-Krisenstab und Kommunalpolitikern. Nun will der Ministerpräsident das Ergebnis verkünden.

In Bayern könnten weitere Beschränkungen des öffentlichen Lebens folgen. Um 12.30 Uhr will der bayerische Ministerpräsident Markus Söder in einer kurzfristig anberaumten Pressekonferenz neue Maßnahmen verkünden.

Welche Maßnahmen das sind, blieb zunächst unklar. Die Deutsche Presse-Agentur zitierte Regierungskreise, es habe intensive Gespräche zwischen Söder und seinem Kabinett, dem Corona-Krisenstab und Kommunalpolitikern gegeben. Diese Gespräche hätten bis tief in die Nacht hinein gedauert und seien am Morgen weitergegangen.

Noch am Donnerstag hatte Markus Söder mit einer Ausgangssperre gedroht: Wenn sich die Menschen in Bayern nicht an die Maßnahmen halten würden, bliebe nur noch die Ausgangssperre.

Die Pressekonferenz des bayerischen Ministerpräsidenten können Sie hier auch im Livestream verfolgen.

