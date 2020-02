12:50 Uhr

Hoher Schaden bei Hausbrand in Niederbayern

Aus bisher unbekannter Ursache ist in Niederbayern in der Nacht zum Samstag ein Hausanbau bis auf die Grundmauern niedergebrannt. Verletzt wurde niemand.

Beim Brand eines Anbaus in Niederbayern ist ein Schaden von 100.000 Euro entstanden. Verletzt wurde bei dem Feuer in dem unbewohnten landwirtschaftlichen Anwesen in Mainburg (Landkreis Kelheim) niemand, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

Der Anbau brannte in der Nacht zum Samstag gegen 4 Uhr morgens bis auf die Grundmauern nieder. Das angrenzende Wohnhaus wurde nicht weiter beschädigt. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (dpa/lby)

