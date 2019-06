vor 48 Min.

Hund springt über Gartenzaun und beißt Nachbarshund tot

Ein Boxer-Mischling hat in einem Wohngebiet einem 53-Jährigen zwei Zehennägel ausgerissen und einen anderen Hund zu Tode gebissen.

In Oberfranken ist ein Hund völlig außer Rand und Band geraten. Der Boxer-Mischling sei zunächst über einen Gartenzaun in Michelau (Landkreis Lichtenfels) zu dem anderen Hund gesprungen. Als der Halter des kleinen Hundes versuchte, den Angriff zu verhindern, wurde auch er angegriffen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Sein Hund der Rasse Shih Tzu starb durch die Bisse. Der 53-Jährige wurde nach dem Vorfall, der sich bereits am Donnerstag ereignete, in einem Krankenhaus behandelt.

Den 49 Jahre alten Halter des Boxer-Mischlings erwartet nun eine Anzeige wegen Sachbeschädigung und fahrlässiger Körperverletzung. (dpa/lby/AZ)

