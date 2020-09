vor 45 Min.

Im Fundbüro: Ein Besuch beim Hüter der verlorenen Flughafen-Schätze

Plus Brautkleid, Goldfisch oder Motorsäge – es gibt wenig, was noch nicht im Fundbüro des Münchner Flughafens landete. Damit sie wieder zu ihren Besitzern finden, ist oft Detektivarbeit nötig.

Von Ida König

Wer mag wohl der Mensch sein, der am Flughafen eine Motorsäge, einen aufgebauten Glastisch oder eine ganze Sammlung afrikanischer Speere, Pfeile und Bögen verliert? Solche Fragen stellt sich Josef Rankl häufig. Seit 37 Jahren arbeitet der 58-Jährige am Münchner Flughafen, heute leitet er das Service Center, zu dem auch das Fundbüro gehört. Auch nach dieser langen Zeit beginnt er immer noch zu strahlen, wenn er über seine Arbeit spricht, obwohl in diesem Jahr vieles anders ist als sonst.

„Eigentlich sind wir Profiler“, sagt er nicht ohne Stolz und meint damit: Wer den Besitzer eines verlorenen Gepäckstücks ausfindig machen will, muss oft tief graben. Dazu gehört es, den Koffer, den Laptop oder die Fotos auf der Urlaubskamera genau unter die Lupe zu nehmen, um einen Hinweis auf den Reisenden zu finden. Manchmal müssen Rankl und seine Mitarbeiter aber auch erst einmal recherchieren, worum es sich bei dem Gegenstand überhaupt handelt. Denn so international wie die Fluggäste selbst ist auch ihr Gepäck – und so landen exotische Gerätschaften ebenso im Fundbüro wie technische Innovationen, die es auf dem deutschen Markt noch gar nicht zu kaufen gibt.

Die Fundbüro-Mitarbeiter am Münchner Flughafen müssen ganz genau hinsehen

Die Informationen benötigen Rankl und sein Team, um auf die Suche nach den Besitzern der Fundsachen zu gehen. Denn oft merken die Passagiere zwar selbst, dass sie etwas verloren haben und kommen zum Fundbüro, in vielen Fällen kontaktieren aber die Mitarbeiter die Reisenden – etwa über eine E-Mail-Adresse, die sie bei dem Gegenstand entdeckt haben.

„In unserem Beruf braucht man eine gewisse Neugier“, sagt Rankl. Berührungsängste seien fehl am Platz. Man müsse aber auch bestimmte Talente mitbringen, etwa ein gutes Gefühl für Materialien und einen Blick für die Bilder des Röntgengeräts. Denn dort, wo mancher nur blaue, orange und grüne Flecken sieht, erkennt Rankl sofort Münzen, Schlüssel, Scharniere und Parfümfläschchen. Dieses geschulte Auge ist auch wichtig für die Sicherheit am Flughafen – denn alle Koffer und Taschen, die von Reisenden ins Fundbüro gebracht werden, müssen genau auf mögliche Gefahren untersucht werden.

Sobald das Fundstück geröntgt wurde, erhält es für sechs Monate seinen Platz im Lager des Flughafens. Was während dieser Frist nicht abgeholt wurde, wird versteigert – jedenfalls dann, wenn solche Veranstaltungen nicht gerade wegen einer Pandemie ausfallen müssen. Durch die Corona-Krise landet seit einem halben Jahr aber ohnehin viel weniger als sonst im Fundbüro. In manchen Monaten seien es gerade einmal 30 Funde gewesen statt der üblichen 2000, sagt Rankl. Dementsprechend leer sind auch die Lager. Denn abgeholt wurde dafür umso mehr. Nun wäre endlich genug Platz, um all die vergessenen Dinge unterzubringen, die sonst während des Oktoberfests am Flughafen liegen bleiben.

Im Fundbüro-Lager gibt es zwei Schränke voll mit Motorsägen

In den Lagerräumen hat alles seine Ordnung. Unterschieden wird nach Wertsachen, Dingen ohne größeren materiellen Wert und Fundsachen, von denen eine Brandgefahr ausgeht, wie etwa Zippo-Feuerzeuge – oder Motorsägen. Letztere füllen aktuell gleich zwei doppeltürige Sicherheitsschränke. Gelandet sein könnten sie dort etwa, weil Handwerker sie als normales Gepäck aufgeben wollten, das ist aber wegen der Brandgefahr nicht erlaubt. „Es gibt aber auch immer wieder Menschen, die solche Geräte in Deutschland einkaufen, weil sie auf die Sicherheit und die Prüfsiegel vertrauen“, erklärt Rankl. Viel genauer darf und will der 58-Jährige aber nicht über die Menschen sprechen, die im Fundbüro aufschlagen. Diskretion gehört für ihn zum Job, denn: „Wir haben jeden Tag mit sehr persönlichen und sensiblen Informationen zu tun.“

Ein paar Geschichten erzählt er aber gerne – etwa die vom Goldfisch, der in seiner Transportbox am Flughafen München stehengelassen wurde und am Ende im Tierheim landete. Oder die von der amerikanischen Braut, die vor lauter Aufregung ihr Kleid am Flughafen vergessen hat. Doch Rankl und seine Mitarbeiter wurden zu Hochzeitsrettern: „Da mussten wir schnell überlegen, zum Hochzeitsort nach Nürnberg konnte keiner mehr fahren, dazu war die Zeit zu knapp. Also haben wir uns auf halbem Weg an der Autobahn getroffen.“ Die Hochzeit fand wie geplant statt, am Abend flog das Ehepaar in die Flitterwochen – und kam freudestrahlend im Fundbüro vorbei. Diese Reaktionen, sagt Rankl, seien einfach das Schönste an seinem Beruf.

Mehr aus seinem Alltag erzählt Josef Rankl in unserem Video.

Josef Rankl leitet das Service Center am Münchner Flughafen, zu dem auch das Fundbüro gehört. Im Video erklärt er, was seine Arbeit so spannend macht. Video: Ida König

